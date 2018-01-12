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《全球汇市》欧元飙升至1.21美元上方创三年最高，押注欧洲央行缩减QE
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January 12, 2018 / 10:02 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》欧元飙升至1.21美元上方创三年最高，押注欧洲央行缩减QE

3 分钟阅读

    * 欧洲央行会议记录称，决策者可能很快重新考虑政策沟通立场
    * 美元指数触及四个月低位
    * 日圆本周周线有望大幅上涨，受日本央行之前调整购债影响
    * 韩国计划禁止交易加密货币，令比特币受压
    * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月12日 - 欧元周五大涨至1.21美元以上，为三年来首见，因人们对于欧洲央行的暗示，越加预期其可能准备缩减大规模货币刺激计划。
    
    欧元周四已经见涨，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者称，他们可能在2018年初重新考虑沟通立场。            

    投资者将这一较强硬的立场，看做是如果经济继续表现不错的话，欧洲央行今年将缩减2.55万亿欧元(3.07万亿美元)债券购买计划的信号，而且该行还将开始向升息靠拢。
    
    欧元兑美元      升0.8%，高至1.2134美元，为2014年12月31日以来最高。该货币对周四和周五料将录得超过1.5%的两日涨幅，为8月以来最大的两日涨幅。
    
    “我们都知道欧洲央行即将缩减购债，但现在只是时间的问题了，昨天的会议记录显示，欧洲央行政策委员会委员对等待太长时间出现意见分歧，”荷兰国际集团汇市策略师Petr Krpata表示。
    
    “市场越早意识到欧洲央行即将缩表，就会越早提出央行下一步将采取何种行动的疑问，那就是欧洲央行升息。这还没有被市场所消化，”他说。该行预计欧元到年底时报在1.30美元。

    美元指数      下滑0.6%至四个月低点91.329，受强势欧元打压。
    
    美元也受周四公布的美国数据拖累。数据显示，美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。            
    
    美元兑日圆      触及六周低点111.00。
    
    美元兑日圆本周以来大跌1.7%，日本央行在例行操作中缩减购债，引发外界猜测该央行将撤回货币刺激举措，这推动日圆大涨。

    “日圆空仓过去持续增加，投资者似乎在寻找机会削减这些仓位，”瑞穗证券资深技术
分析师Yutaka Miura表示。

    日本经济再生大臣茂木敏充周五暗示，在消费者物价触及日本央行2%通胀目标前，政府
可能宣布通缩结束。            
 

    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所上涨1.8%报13,485美元；上日跌逾11%，因
韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。韩国是加密货币全球需求的一大重要来
源。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2123  1.2031  +0.76  +1.06  1.1996
    美元/日圆                   111.09  111.24  -0.13  -1.40  112.67
    欧元/日圆                   134.70  133.86  +0.63  -0.36  135.18
    美元/瑞郎                   0.9717  0.9757  -0.41  -0.27  0.9743
    英镑/美元                   1.3614  1.3536  +0.58  +0.75  1.3512
    美元/加元                   1.2525  1.2517  +0.06  -0.41  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4665  6.4899  -0.36  -0.71  6.5125
    澳元/美元                   0.7873  0.7890  -0.22  +0.92  0.7801
    新西兰元/美元               0.7255  0.7259  -0.06  +2.38  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1781  1.1739  +0.36  +0.79  1.1689
    欧元/英镑                   0.8904  0.8885  +0.21  +0.24  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8218  9.7826  +0.40  -0.18  9.8391
    美元/挪威克朗               7.9642  8.0131  -0.61  -2.96  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王颖/艾茂林/王灿；审校 于春红/蔡美珍/白云)

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