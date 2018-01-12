《全球汇市》欧元飙升至1.21美元上方创三年最高，押注欧洲央行缩减QE

* 欧洲央行会议记录称，决策者可能很快重新考虑政策沟通立场 * 美元指数触及四个月低位 * 日圆本周周线有望大幅上涨，受日本央行之前调整购债影响 * 韩国计划禁止交易加密货币，令比特币受压 * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月12日 - 欧元周五大涨至1.21美元以上，为三年来首见，因人们对于欧洲央行的暗示，越加预期其可能准备缩减大规模货币刺激计划。 欧元周四已经见涨，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者称，他们可能在2018年初重新考虑沟通立场。 投资者将这一较强硬的立场，看做是如果经济继续表现不错的话，欧洲央行今年将缩减2.55万亿欧元(3.07万亿美元)债券购买计划的信号，而且该行还将开始向升息靠拢。 欧元兑美元 升0.8%，高至1.2134美元，为2014年12月31日以来最高。该货币对周四和周五料将录得超过1.5%的两日涨幅，为8月以来最大的两日涨幅。 “我们都知道欧洲央行即将缩减购债，但现在只是时间的问题了，昨天的会议记录显示，欧洲央行政策委员会委员对等待太长时间出现意见分歧，”荷兰国际集团汇市策略师Petr Krpata表示。 “市场越早意识到欧洲央行即将缩表，就会越早提出央行下一步将采取何种行动的疑问，那就是欧洲央行升息。这还没有被市场所消化，”他说。该行预计欧元到年底时报在1.30美元。 美元指数 下滑0.6%至四个月低点91.329，受强势欧元打压。 美元也受周四公布的美国数据拖累。数据显示，美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。 美元兑日圆 触及六周低点111.00。 美元兑日圆本周以来大跌1.7%，日本央行在例行操作中缩减购债，引发外界猜测该央行将撤回货币刺激举措，这推动日圆大涨。 “日圆空仓过去持续增加，投资者似乎在寻找机会削减这些仓位，”瑞穗证券资深技术 分析师Yutaka Miura表示。 日本经济再生大臣茂木敏充周五暗示，在消费者物价触及日本央行2%通胀目标前，政府 可能宣布通缩结束。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所上涨1.8%报13,485美元；上日跌逾11%，因 韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。韩国是加密货币全球需求的一大重要来 源。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2123 1.2031 +0.76 +1.06 1.1996 美元/日圆 111.09 111.24 -0.13 -1.40 112.67 欧元/日圆 134.70 133.86 +0.63 -0.36 135.18 美元/瑞郎 0.9717 0.9757 -0.41 -0.27 0.9743 英镑/美元 1.3614 1.3536 +0.58 +0.75 1.3512 美元/加元 1.2525 1.2517 +0.06 -0.41 1.2577 美元/离岸人民币 6.4665 6.4899 -0.36 -0.71 6.5125 澳元/美元 0.7873 0.7890 -0.22 +0.92 0.7801 新西兰元/美元 0.7255 0.7259 -0.06 +2.38 0.7086 欧元/瑞郎 1.1781 1.1739 +0.36 +0.79 1.1689 欧元/英镑 0.8904 0.8885 +0.21 +0.24 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8218 9.7826 +0.40 -0.18 9.8391 美元/挪威克朗 7.9642 8.0131 -0.61 -2.96 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王颖/艾茂林/王灿；审校 于春红/蔡美珍/白云)