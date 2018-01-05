英国经济：12月零售销售较上年同期下降2.3%--BDO调查

路透伦敦1月5日 - 周五公布的一项调查结果显示，英国商店的12月销售连续第五年下滑，这证明消费者正在收缩开支。

薪资增长缓慢以及2016年英国脱欧公投后通胀上升，给英国民众带来压力。这促使许多预测人士预测，继2017年放缓之后，今年英国整体经济将进一步走软。

会计与商业咨询公司BDO表示，其主要商业街销售跟踪(HSST)月度调查显示，12月零售销售较上年期下滑2.3%。

BDO表示，时装销售下降了3.8%，而家庭用品销售额上升了2.5%。

BDO表示，其数据使圣诞节最后一刻出现购物潮的报导更具说服力。BDO称，12月24日止当周，各类别商品销售均较上年同期增加；而12月前三周的同店销售业绩为负增长。

“酌情决定的支出受压，购物者在采买前不得不三思，且倾向把钱优先花在饮食和提升家居舒适性的品项，以及这段假期期间至餐厅和酒吧的外食。”BDO零售及批发部门主管Sophie Michael称。

另一份由英国零售业联盟(BRC)所做的调查显示，12月商店价格同比下跌0.6%，为2017年3月以来最大降幅，因零售业者对非食品商品提供更大的折扣。

相形之下，12月食品价格通胀上升。

“许多非食品零售业者一直将价格维持在较低水准以刺激支出，这毫无疑问将牺牲部分利润。”代BRC进行调查的尼尔森公司(Nielsen)零售业及商业观察主管Mike Watkins称。(完) (编译 张涛/张若琪 审校 杜明霞/陈宗琦)