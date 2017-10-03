路透基点：天伦燃气阔别两年重返市场，筹办12.5亿港元贷款--TRLPC

路透香港10月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上市的燃气分销商中国天伦燃气控股有限公司在阔别两年后重返贷款市场，筹办12.5亿港元(1.6亿美元)五年期贷款。

是次交易的牵头行兼簿记行为台湾银行香港分行和彰化商业银行香港分行。交易还附带未透露具体规模的超额配售选择权。彰化商银还担任额度代理行和协调行。

这项贷款的利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码300基点，平均期限为3.575年。

银行承贷1.6亿港元及以上者，获得牵头行头衔，前端费70个基点，最高综合收益319.6个基点；承贷8,000万至1.59亿港元，获得主办行头衔，前端费50个基点，最高综合收益313个基点；承贷4,000万至7,900万港元，获得安排行头衔，前端费30个基点，最高综合收益308.4个基点。

定于10月11-13日前往河南省郑州访厂。银行回覆截止期限为11月3日。

天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- Tian Lun New Energy Ltd和Upsky Holdings Ltd为贷款提供担保。所筹资金将用于资本支出、再融资以及营运资金之用。

天伦燃气上一次涉足贷款市场是在2015年12月，筹措一笔2.5亿美元的三年期贷款。台湾银行、彰化商银以及台湾土地银行各家的香港分行担任牵头行兼簿记行。银行的最高综合收益为386.36个基点，前端费100个基点。

天伦燃气及其子公司的经营范围涵盖燃气管道接驳、燃气输送及销售、加气站建设及运营、LNG生产及销售。(完) (编译 郑茵 审校 孙茉莉)