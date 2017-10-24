路透基点：碧桂园签署12.5亿美元等值四年期贷款案--TRLPC

路透10月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，地产开发商碧桂园控股有限公 司已经与15家银行签署了四年期12.49亿美元等值贷款案。 这笔贷款案在最初启动时原本计划的筹资规模为等值15亿美元。七家初始牵头行兼簿记 行是：中银香港、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰、工银亚洲、上海浦东发展银行 香港分行、渣打银行。建行香港分行亦为贷款代理行。协议在10月17日签署。 还有几家银行正在等待内部审批，预计之后将通过绿鞋条款加入。 这笔贷款将以港元或美元计价。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行 同业拆息(Hibor)加码249个基点，平均年限为3.75年。承贷银行可获得的最高综合收益为30 0个基点，费率是191个基点。 额度分配情况如下： 百万港元 百万美元 A部分 B部分 中国建设银行香港分行 1,170 - 中国民生银行香港分行 800 - 澳门国际银行 250 - 上海银行香港分行 234 - 汇丰控股 - 150 中银香港 - 100 恒生银行 - 100 工银亚洲 - 100 渣打银行香港分行 - 100 上海浦东发展银行香港分行 - 50 上海浦东发展银行新加坡分行 - 50 北京银行深圳分行 - 200 创兴银行 - 50 马来亚银行 - 20 台湾合作金库香港分行 - 15 总计 2,454 935 （完） (编译 高琦 审校 白云)