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路透基点：碧桂园签署12.5亿美元等值四年期贷款案--TRLPC
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2017年10月24日 / 上午9点40分 / 1 天内

路透基点：碧桂园签署12.5亿美元等值四年期贷款案--TRLPC

2 分钟阅读

    路透10月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，地产开发商碧桂园控股有限公
司已经与15家银行签署了四年期12.49亿美元等值贷款案。
    
    这笔贷款案在最初启动时原本计划的筹资规模为等值15亿美元。七家初始牵头行兼簿记
行是：中银香港、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰、工银亚洲、上海浦东发展银行
香港分行、渣打银行。建行香港分行亦为贷款代理行。协议在10月17日签署。
    
    还有几家银行正在等待内部审批，预计之后将通过绿鞋条款加入。
    
    这笔贷款将以港元或美元计价。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行
同业拆息(Hibor)加码249个基点，平均年限为3.75年。承贷银行可获得的最高综合收益为30
0个基点，费率是191个基点。
    
    额度分配情况如下：
                                    百万港元    百万美元 
                                      A部分      B部分
    中国建设银行香港分行              1,170        -          
    中国民生银行香港分行                800        -          
    澳门国际银行                        250        -          
    上海银行香港分行                    234        -          
    汇丰控股                            -          150        
    中银香港                            -          100        
    恒生银行                            -          100        
    工银亚洲                            -          100        
    渣打银行香港分行                    -          100        
    上海浦东发展银行香港分行            -          50         
    上海浦东发展银行新加坡分行          -          50         
    北京银行深圳分行                    -          200        
    创兴银行                            -          50         
    马来亚银行                          -          20         
    台湾合作金库香港分行                -          15         
                                                                          
    总计                              2,454        935 （完） (编译 高琦 审校 白云)

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