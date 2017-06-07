路透基点：山东黄金矿业获12.6亿美元收购融资贷款--TRLPC

路透6月7日 - 据汤森路透旗下基点报导，根据一份公司公告和消息人士，三家中资银行将提供总额12.6亿美元的两笔到期一次性偿还贷款，支持山东黄金矿业股份有限公司以9.6亿美元收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿50%股权。

在一笔总额9.6亿美元的离岸俱乐部贷款中，中国银行和中国招商银行分别提供4.9亿美元和4.7亿美元。根据山东黄金矿业上周五在上海证交所的公司公告，中国招商银行纽约分行担任这笔三年期信贷的担保品控管行。

另外，中国国开行提供一笔3亿美元三年期有担保贷款，作为营运资本。

这两笔贷款的借款人山东黄金矿业(香港)，为山东黄金矿业在香港设立的全资子公司及并购贝拉德罗(Veladero)金矿项目实施主体。

山东黄金矿业为俱乐部贷款提供担保，山东黄金香港的股票及其在贝拉德罗(Veladero)金矿的股权是部分担保品。这一俱乐部贷款的综合收益为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200多基点，其中包括这些中资银行国内分行收取的担保费。贷款将从中资银行海外分行支取。山东黄金矿业股份有限公司4月同意支付9.6亿美元，收购Barrick Gold Corp的贝拉德罗(Veladero)金矿股权。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)