中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数去年12月均上行，CFETS指数涨至94.85

路透北京1月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(去年12月29日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.20%至94.85，较上月末升值0.51%，较2014年底则仍下跌5.15%。

外汇交易中心数据并显示，中国外汇交易中心计算的2017年12月29日参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算的人民币汇率指数分别为95.93和95.99，较前周分别上涨0.24%和0.41%，较上月末分别升值0.74%和0.84%，较2014年底则分别下跌4.07%和4.01%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.87%，而美元指数大跌1.31%；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.73%，而美元指数则累计上涨2.05%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 李文科; 审校 乔艳红)