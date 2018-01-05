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《分析师观点》台湾12月CPI年增1.21%创11个月新高，下半年有升息机会
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#亚洲
January 5, 2018 / 8:46 AM / a day ago

《分析师观点》台湾12月CPI年增1.21%创11个月新高，下半年有升息机会

2 分钟阅读

    路透台北1月5日 - 台湾主计总处周五公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增1.21%
，高于市场预期年增0.95%，且创11个月来高位。分析师则认为，央行下半年有升息可能

    前高为1月的年增2.24%。2017年全年CPI年增则为0.62%。12月趸售物价指数(WPI)较上年同期升0.24%；12
月核心CPI较上年同期升1.57%；12月经季节调整后CPI较上月升0.18%。

    以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：     
                            2017年12月         2017年11月
 CPI（较上年同期）             +1.21              +0.34r
 路透调查（较上年同期）       +0.95%               --
 CPI（较上月，经季节调         +0.18              +0.71 
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +1.57              +1.29r 
 WPI（较上年同期）             +0.24              +1.57
 
    **市场评论**    
    --凯基投顾分析师刘建志：     
    12月CPI年增率略高于预期，或受国际油价上涨所推升有关；此外水产和奶类价格连续两个月上涨，可能
是年底的需求上扬，料不会持久。
    目前通膨扬升应该是景气复苏一段时间后因需求推升而走高，估计第一季的通膨率会最高。但因今年景气
可能不如去年，因此估计通膨率走高不会持续太久，我们估全年CPI年增1%左右。
    
    --元大投顾分析师陈森林：
    去年全年CPI年增率0.62%仍低，今年则在商品价格上涨下，调高CPI预估至年增1.31%。
    如此一来，台湾今年实质利率会稍微转负为0.3百分点，相较欧元区和日本仍算好，我们仍旧估计央行第
三季有升息半码(0.125个百分点)的可能性。
    
 
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收升6.7分报29.523。
    --台湾加权股价指数收涨0.29%，至10,879.80点。   
    --指标10年期公债106/9期殖利率收升1.45基点至0.9780%          

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连六季按兵不动。
    --台湾主计总处11月上调2017年及2018年经济成长率预估值至2.58%及2.29%；同时略下调2017年通膨率预
估至0.62%，2018年则上调至0.96%。(完)

    参看台湾消费者物价指数新闻，请点选
    参看台湾进出口数据新闻，请点选
    参看台湾经济数据相关新闻，请点选             

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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