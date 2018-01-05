《分析师观点》台湾12月CPI年增1.21%创11个月新高，下半年有升息机会

路透台北1月5日 - 台湾主计总处周五公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增1.21% ，高于市场预期年增0.95%，且创11个月来高位。分析师则认为，央行下半年有升息可能 前高为1月的年增2.24%。2017年全年CPI年增则为0.62%。12月趸售物价指数(WPI)较上年同期升0.24%；12 月核心CPI较上年同期升1.57%；12月经季节调整后CPI较上月升0.18%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年12月 2017年11月 CPI（较上年同期） +1.21 +0.34r 路透调查（较上年同期） +0.95% -- CPI（较上月，经季节调 +0.18 +0.71 整） 核心CPI（较上年同期） +1.57 +1.29r WPI（较上年同期） +0.24 +1.57 **市场评论** --凯基投顾分析师刘建志： 12月CPI年增率略高于预期，或受国际油价上涨所推升有关；此外水产和奶类价格连续两个月上涨，可能 是年底的需求上扬，料不会持久。 目前通膨扬升应该是景气复苏一段时间后因需求推升而走高，估计第一季的通膨率会最高。但因今年景气 可能不如去年，因此估计通膨率走高不会持续太久，我们估全年CPI年增1%左右。 --元大投顾分析师陈森林： 去年全年CPI年增率0.62%仍低，今年则在商品价格上涨下，调高CPI预估至年增1.31%。 如此一来，台湾今年实质利率会稍微转负为0.3百分点，相较欧元区和日本仍算好，我们仍旧估计央行第 三季有升息半码(0.125个百分点)的可能性。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收升6.7分报29.523。 --台湾加权股价指数收涨0.29%，至10,879.80点。 --指标10年期公债106/9期殖利率收升1.45基点至0.9780% **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连六季按兵不动。 --台湾主计总处11月上调2017年及2018年经济成长率预估值至2.58%及2.29%；同时略下调2017年通膨率预 估至0.62%，2018年则上调至0.96%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)