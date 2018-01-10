《即时观点》中国12月CPI同比上涨1.8%，PPI同比涨4.9%创13个月低位

路透北京1月10日 - 中国国家统计局周三公布，2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%低于路透调查预估中值的1.9%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%，高于路透调查预估中值4.8%，但为去年11月同比上涨3.3%以来最低。

分析师认为，12月的CPI涨幅同比涨幅略有扩大，PPI同比涨幅继续回落，与市场预期基本一致，考虑到基数原因，以及近期天气因素，今年CPI的涨幅可能会有月度突破2%的涨幅，而PPI则因去年基数相对较高，预计今年涨幅有限。

统计局数据显示，12月CPI环比上涨0.3%，路透调查预估中值为0.4%；PPI环比上涨0.8%。11月CPI中的食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%。

2017年全年，全国CPI同比上涨1.6%，涨幅比上年回落了0.4个百分点；2017年全年PPI上涨6.3%，结束了自2012年以来连续五年的下降态势。

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12月详细数据：

--CPI同比上涨1.8%（路透调查中值为上涨1.9%）

--PPI同比上涨4.9%（路透调查中值为上涨4.8%）

--CPI环比上涨0.3%（路透调查中值为升0.4%），PPI环比上涨0.8%

--CPI中食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%

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以下为分析师评论摘要：

--中原银行首席经济学家王军：

12月份的CPI温和上涨，PPI则继续下行，走势基本符合预期，全年CPI涨幅1.6%，PPI涨幅6.3%，结束了连续五年的下降态势。从整体的物价走势看，基本与市场预期一致，没有出现太意外的状况，目前的物价走势尚不会影响到货币政策加息或减息的预期。

考虑到去年CPI基数较低的因素，2017年CPI一直呈现温和上涨的，以及近期天气因素的影响，猪肉价格可能会有所上涨，估计今年一季度CPI可能会明显上升，个别月份可能会突破2%的涨幅。但全年CPI涨势应该会保持温和。

PPI亦在2017年上半年创出高点后一路下行，下半年基本保持这一态势，主要受国际大宗商品价格走势影响，基于2017年基数较高，在国际大宗商品连续上涨两年后，第三年继续上涨的可能性明显降低，估计今年PPI涨幅空间有限。但考虑到石油价格受地缘政治等诸多因素影响，存在一定不确定性，这也成为影响到国内PPI走势的不确定因素。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，2018年坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。

--中国央行表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。

--中国工业和信息化部部长苗圩称，2018年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。

--决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议提出，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

--中国国家统计局总经济师盛来运表示，中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，这是必然趋势；经过这几年调整，中国经济新旧动能转化较好，2017年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

--世界银行将中国2017年经济增长预期从此前预计的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。但维持中国2018和2019年国内生产总值(GDP)增长预期分别在6.4%和6.3%不变，因为货币政策不甚宽松，而且政府在努力控制信贷和杠杆。

--美国加息消息落地后，中国央行公告，进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%。央行公开市场操作室负责人表示，“公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。”（完） (发稿 路透中文新闻部；整理 许菁；审校 杨淑祯)