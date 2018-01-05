路透基点：周大福13亿美元等值五年期贷款进入一般联贷阶段--TRLPC

路透香港1月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港周大福企业有限公司的13亿美元等值五年期贷款已进入一般联贷阶段。

台湾银行、东亚银行、兆丰国际商业银行、上海浦发银行、大丰银行和台北富邦银行担任此次交易的牵头行兼簿记行。该笔贷款可以港元或美元提取。浦发银行担任协调行。

贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，平均期限4.15年。

承贷5,000万美元及以上的银行，为主办行，获138.55个基点综合收益，参贷费77个基点；承贷3,500-4,900万美元，为安排行，获135.9个基点综合收益，参贷费66个基点；承贷2,000-3,400万美元，为高级经理行，获133.25个基点综合收益，参贷费55个基点。

银行回复截止日期是2月2日。

在高级联贷阶段时，牵头行兼簿记行承贷1.5亿美元及以上或1-1.40亿美元分别获最高150和145个基点的综合收益，管理费88个基点，承销费分别为44和22个基点，按平均期限4.4年计算。

所筹资金用于营运资本。

去年10月，该借款人筹得170亿港元(22亿美元)五年期可追索贷款，用以资助其收购澳洲天然气和电力供应商Alinta Energy。中国银行(香港)为此贷款案的牵头行兼簿记行，最高综合收益154.70个基点，利率为较Hibor加码144个基点，平均年限为4.3年。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)