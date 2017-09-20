路透基点：至上电子及其子公司将融资目标提高至1.32亿美元--TRLPC

路透9月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，至上电子股份 有限公司及其在香港注册的子公司Golden Supreme International Ltd， 已将五年期循环信贷案的融资目标从起初的等额1.09亿美元提高至1.32亿 美元。 台湾合作金库是本案的牵头行兼簿记行。贷款包括两部分，A档是19. 8亿台币(6,600万美元)，以台币或美元支取；B档是6,600万美元。 A部分台币贷款的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码120个 基点，税前保底利率是1.8%。B部分美元贷款的利率较伦敦银行间拆放款 利率(Libor)加码120个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)和Libor的息差 超过35个基点，则借款人支付超出部分的利息。 银行最高可获得20个基点的前端费。 A部分的借款人是至上电子，B部分的借款人是Golden Supreme Inter national，至上电子是B部分借款的担保人，至上电子董事长是AB两部分 借款的担保人。 所筹资金用于再融资及营运资本，借款协议于周三签署。 额度分配方案如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 美元(百万) A部分 B部分 台湾合作金库 520 16 牵头行 台湾土地银行 310 8.8 彰化银行 235 8.3 华南银行 235 8.3 台湾中小企业银行(台湾企银) 235 8.3 元大商业银行 235 8.3 协办行 台湾银行 150 5 参贷行 高雄银行 60 3 总计 1,980 66 (编译 于春红; 审校 张明钧)