企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业

路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。

亚马逊采用激进的定价策略成为电子商务零售巨头，最近频频试水实体零售商店。它收购的这家有机食品业者拥有456家门店，受到年轻高端消费者的青睐，但其一直难以掌控价格和整合科技。

该交易意味着亚马逊的重大策略转变。亚马逊通过旗下的Fresh服务提供食品配送已有10年，但在规模达7,000亿美元的食品杂货市场并未取得重大进展。

“这对于零售行业的各方面影响巨大--不只是销售食品杂货的零售商，所有业者都会受到震动，”Gordon Haskett的分析师Chuck Grom说。

亚马逊收购消息在整个金融市场引发强烈反响，数十家超市、食品生产商、支付服务提供商和购物中心在美国股市的市值总计缩水至少350亿美元。

食品杂货商Kroger 股价重挫9.2%，沃尔玛跌4.7%，表明投资者担心亚马逊可能拓展Whole Foods的产品组合并降价。

亚马逊股价涨2.4%至987.71美元，市值激增110亿美元，从某种意义上说，这使得亚马逊股东几乎没花什么钱就得到了Whole Foods。

“从现在开始，超市之间不仅要相互竞争、应对沃尔玛和Target等非传统零售商的竞争，而且还得抗衡亚马逊这种拥有财务实力走激进价格路线的零售商，”穆迪副总裁Mickey Chadha表示。

亚马逊同意为Whole Foods每股支付42美元现金，比后者周四收盘价溢价27%。

但Whold Foods股价周五收盘报42.68美元，超过上述收购报价，表明投资者相信可能会出现竞购者。

尽管一些分析师预计亚马逊会给Whole Foods带来强大的购买力，但亚马逊在食品行业的影响力远小于其他领域，而且对有机食品的强劲需求让农户拥有不同寻常的价格谈判能力。

亚马逊的收购价包括134亿美元现金，剩余为债务。两家公司预计交易将在2017年下半年完成。

高盛在这宗交易中担任亚马逊的顾问，并为其提供过桥融资。美国银行也为亚马逊提供融资，Evercore Partners为Whole Foods提供咨询服务。(完) (编译 李爽 审校 张涛)