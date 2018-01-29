中国经济：天津河北等13省市下调今年GDP增长目标，京沪未变仅有山西上调

路透北京1月29日 - 随着省级地方“两会”的召开，中国31个省区市的2018年经济增长 目标纷纷出炉。路透统计后发现，和去年相比，只有山西上调了2018年经济增长目标，京沪 等九省市制定的2018年目标和2017年目标保持一致，但天津、重庆、山东、河北等13个省市 均下调了增长目标。这表明在“高质量发展”的关键词下，地方对GDP增速的淡化，将更注 重提质增效。 路透梳理后还发现，2018年GDP增速目标下调的13个省市中，有12个实际上并未完成去 年的增长目标；山西去年实际增速为7%，则远高于目标的“5.5%左右”。 具体来看，京沪两地去年和今年的经济增长目标一致，均为“6.5%左右”，两市去年生 产总值（GDP）同比实际增长6.7%和6.9%。 而天津、重庆和甘肃的GDP目标下调幅度最大，分别由去年的8%、10%左右、7.5%下调至 5%、8.5%左右、6%左右。去年三地实际经济增速为3.6%、9.3%和3.6%。 去年天津和甘肃GDP增速均为3.6%，在全国31个省市中排名末位；其次是内蒙古（4%） 、辽宁（4.2%）、吉林（5.3%）、黑龙江（6.4%）、河北（6.7%）。 去年GDP增速最高的省份是贵州和西藏，分别为10.2%和10%，然后是云南（9.5%）、重 庆（9.3%）。 在淡化经济指标、追求高质量发展的大趋势下，上海强调了今年继续将科研创新投入、 环保投入列入经济社会发展的硬指标之中；安徽提出了未来五年工作的主要目标，其中发展 质量和效益显著提升、创新能力显著跃升被置于前两位。 北京市代市长陈吉宁则表示，北京市今年将完善租购并举的住房制度，严格执行各项房 地产调控政策措施，加强市场监测和政策储备，促进房地产市场平稳运行。 国家统计局局长宁吉喆此前表示，从阶段性变化来看，中国经济已经从高速增长阶段转 向高质量发展阶段，迫切需要由大转强。中央明确把推动高质量发展作为2018年发展的根本 要求，相应出台了一系列政策措施，也明确了今年的重点任务，推动经济朝着高质量的方向 去努力。 针对本月以来内蒙古和天津等地统计数据“挤水分”，兴业证券宏观团队的王涵等周一 发布报告称，此次挤水分范围广，但因部分省市调整数据时对历史数据进行回溯，对当期经 济数据的影响有限，同时，地方政府弱化2018年增长目标是主流。 下表为中国31个省（市、区）2017年目标与实际增速、2018年目标一览： 地区 2017年目标 2017年实际增 2018年目标 速 天津市 8% 3.6% 5% 内蒙古自治区 7.5%左右 4% 6.5%左右 山东省 7.5%左右 7.4% 7%以上 宁夏回族自治 8%左右 7.8% 7.5%左右 区 湖北省 8%左右 7.8% 7.5% 安徽省 8.5%左右 8.5% 8%以上 广西壮族自治 7.5%左右 7.3% 7%-7.5%区间 区 青海省 7.5%左右 7.3% 7%左右 西藏自治区 11%以上 10% 10%左右 重庆市 10%左 9.3% 8.5%左右 右 河北省 7%左 6.7% 6.5%左右 右 吉林省 7%左 5.3% 6%左右 右 甘肃省 7.5% 3.6% 6%左右 北京市 6.5%左 6.7% 6.5%左右 右 上海市 6.5%左 6.9% 6.5%左右 右 湖南省 8%左右 8% 8%左右 福建省 8.5% 8.1% 8.5% 四川省 7.5%左右 8.1% 7.5%左右 陕西省 8%左右 8.0% 8%左右 江西省 8.5%左右 8.9% 8.5%左右 海南省 7%以上 7.0% 7%以上 辽宁省 6.5%左右 4.2% 6.5%左右 广东省 7%以 7.5% 7%左右 上 河南省 7.5%以上 7.8% 7.5%左右 黑龙江省 6%-6.5% 6.4% 6%以上 贵州省 10% 10.2% 10%左右 新疆维吾尔自 7%以 7.6% 7%左右 治区 上 云南省 8.5%左 9.5% 8.5% 右 江苏省 7%-7.5% 7.2% 7%以上 浙江省 7%以 7.8% 7%左右 上 山西省 5.5%左 7% 6.5% 右 （完） (发稿 许菁；审校 乔艳红)