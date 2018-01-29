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January 29, 2018 / 9:15 AM / in a day

中国经济：天津河北等13省市下调今年GDP增长目标，京沪未变仅有山西上调

4 分钟阅读

    路透北京1月29日 - 随着省级地方“两会”的召开，中国31个省区市的2018年经济增长
目标纷纷出炉。路透统计后发现，和去年相比，只有山西上调了2018年经济增长目标，京沪
等九省市制定的2018年目标和2017年目标保持一致，但天津、重庆、山东、河北等13个省市
均下调了增长目标。这表明在“高质量发展”的关键词下，地方对GDP增速的淡化，将更注
重提质增效。
    
    路透梳理后还发现，2018年GDP增速目标下调的13个省市中，有12个实际上并未完成去
年的增长目标；山西去年实际增速为7%，则远高于目标的“5.5%左右”。
    
    具体来看，京沪两地去年和今年的经济增长目标一致，均为“6.5%左右”，两市去年生
产总值（GDP）同比实际增长6.7%和6.9%。
    
    而天津、重庆和甘肃的GDP目标下调幅度最大，分别由去年的8%、10%左右、7.5%下调至
5%、8.5%左右、6%左右。去年三地实际经济增速为3.6%、9.3%和3.6%。
    
    去年天津和甘肃GDP增速均为3.6%，在全国31个省市中排名末位；其次是内蒙古（4%）
、辽宁（4.2%）、吉林（5.3%）、黑龙江（6.4%）、河北（6.7%）。
    
    去年GDP增速最高的省份是贵州和西藏，分别为10.2%和10%，然后是云南（9.5%）、重
庆（9.3%）。   
    
    在淡化经济指标、追求高质量发展的大趋势下，上海强调了今年继续将科研创新投入、
环保投入列入经济社会发展的硬指标之中；安徽提出了未来五年工作的主要目标，其中发展
质量和效益显著提升、创新能力显著跃升被置于前两位。
    
    北京市代市长陈吉宁则表示，北京市今年将完善租购并举的住房制度，严格执行各项房
地产调控政策措施，加强市场监测和政策储备，促进房地产市场平稳运行。

    国家统计局局长宁吉喆此前表示，从阶段性变化来看，中国经济已经从高速增长阶段转
向高质量发展阶段，迫切需要由大转强。中央明确把推动高质量发展作为2018年发展的根本
要求，相应出台了一系列政策措施，也明确了今年的重点任务，推动经济朝着高质量的方向
去努力。
    
    针对本月以来内蒙古和天津等地统计数据“挤水分”，兴业证券宏观团队的王涵等周一
发布报告称，此次挤水分范围广，但因部分省市调整数据时对历史数据进行回溯，对当期经
济数据的影响有限，同时，地方政府弱化2018年增长目标是主流。
      
    下表为中国31个省（市、区）2017年目标与实际增速、2018年目标一览：
 地区            2017年目标   2017年实际增      2018年目标
                                        速  
 天津市               8%              3.6%             5%
 内蒙古自治区      7.5%左右             4%        6.5%左右
 山东省            7.5%左右           7.4%          7%以上
 宁夏回族自治        8%左右           7.8%        7.5%左右
 区                                         
 湖北省              8%左右           7.8%            7.5%
 安徽省            8.5%左右           8.5%          8%以上
 广西壮族自治      7.5%左右           7.3%     7%-7.5%区间
 区                                         
 青海省            7.5%左右           7.3%          7%左右
 西藏自治区         11%以上            10%         10%左右
 重庆市              10%左            9.3%        8.5%左右
                右                          
 河北省               7%左            6.7%        6.5%左右
                右                          
 吉林省               7%左            5.3%          6%左右
                右                          
 甘肃省                7.5%           3.6%          6%左右
 北京市             6.5%左            6.7%        6.5%左右
                右                          
 上海市             6.5%左            6.9%        6.5%左右
                右                          
 湖南省              8%左右             8%          8%左右
 福建省                8.5%           8.1%            8.5%
 四川省            7.5%左右           8.1%        7.5%左右
 陕西省              8%左右           8.0%          8%左右
 江西省            8.5%左右           8.9%        8.5%左右
 海南省              7%以上           7.0%          7%以上
 辽宁省            6.5%左右           4.2%        6.5%左右
 广东省               7%以            7.5%          7%左右
                上                          
 河南省            7.5%以上           7.8%        7.5%左右
 黑龙江省           6%-6.5%           6.4%          6%以上
 贵州省                 10%          10.2%         10%左右
 新疆维吾尔自         7%以            7.6%          7%左右
 治区           上                          
 云南省             8.5%左            9.5%           8.5%
                右                          
 江苏省             7%-7.5%           7.2%          7%以上
 浙江省               7%以            7.8%          7%左右
                上                          
 山西省             5.5%左              7%           6.5%
                右                          
 （完）

 (发稿 许菁；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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