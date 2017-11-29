路透基点：融和租赁首笔贷款吸引14家银行参与--TRLPC

路透11月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中电投融和融资租赁有限公司（简称“融和租赁”）首次涉足联贷市场筹措的3.056亿美元等值贷款，已经获得14家银行加入。

德意志银行是牵头行兼簿记行。贷款包括两部分，A档是2.7亿美元两年期优先级贷款，利率较Libor加码120个基点，B档是3,000万欧元（3,600万美元）贷款。

只有A部分是银团联贷，同时也是期末一次性偿还贷款。银行可获得150个基点的最高综合收益和60个基点的费率。

融和租赁是A部分的借款人，其全资子公司国家电投融和国际融资租赁有限公司是B部分的借款人。A部分所筹资金用于新的租赁项目和一般公司用途。

融和租赁是国家电力投资集团公司旗下中外合资的融资租公司。公司经营范围主要为融资租赁和商业保理业务，尤其为国家电投集团新能源产业的发展作出了重要贡献。

贷款额度分配如下：

百万美元 百万欧元

牵头行兼簿记行

德意志银行 10 30

牵头行

中国农业银行香港分行 50

韩国产业银行 30

韩国产银亚洲 10

韩国产银新加坡分行 10

国泰世华银行香港分行 30

恒生银行 30

安排行

建银香港 15

凯基银行 15

兆丰国际商业银行 15

台新国际银行 15

玉山商业银行香港分行 10

大丰银行 10

台湾企银香港分行 10

台湾合作金库银行 10

总计 270 30 （完） (编译 高琦 审校 张明钧)