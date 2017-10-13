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新债招标：湖北14只五年土地储备专项债，利率较下限上浮30-68bp--业内人士
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2017年10月13日 / 早上6点54分 / 8 天内

新债招标：湖北14只五年土地储备专项债，利率较下限上浮30-68bp--业内人士

3 分钟阅读

    路透上海10月13日 - 业内人士周五透露，中国湖北省稍早招标发行的14只五年期土地
储备专项债，中标利率最低为3.94%，最高4.32%，较3.64%的投标下限上浮30-68个基点(bp)
。
    
    该省本次招标的土地储备专项债发行总额160亿元人民币，涉及武汉、黄石等14个地区
，全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务公司对债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：
     类别      期限  规模(亿元  中标利   较下限上       招标时间        起息日
                         )      率       浮                            
 土地储备专项                                                                  
 债                                                                    
 其中：武汉市  5年     52.1356   3.94%    +30bp    10月13日9:30-10:10  10月16日
                                                                       
    黄石市     5年      3.2896   4.05%    +41bp                                
    十堰市     5年      5.2266   3.98%    +34bp                                
    荆州市     5年      9.6841   3.96%    +32bp                                
    宜昌市     5年     22.0467   3.95%    +31bp                                
    襄阳市     5年      7.2479   3.94%    +30bp    10月13日10:30-11:1  10月16日
                                                   0                   
    鄂州市     5年        9.97   4.19%    +55bp                                
    荆门市     5年     17.6285   3.98%    +34bp                                
    孝感市     5年      8.6673   3.98%    +34bp                                
    黄冈市     5年      7.5371   4.05%    +41bp                                
    咸宁市     5年      4.7212   4.05%    +41bp    10月13日11:30-12:1  10月16日
                                                   0                   
    恩施州     5年      6.8607   4.24%    +60bp                                
    随州市     5年      4.0072   4.28%    +64bp                                
  神农架林区   5年      0.9775   4.32%    +68bp                                
     合计                 160                                                  
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，今年以来已发行地方债35,316.59亿元，其中公开发
行方式为25,302亿元，定向发行10,104亿元。
    
    另外，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招
标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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