新债招标：湖北14只五年土地储备专项债，利率较下限上浮30-68bp--业内人士

路透上海10月13日 - 业内人士周五透露，中国湖北省稍早招标发行的14只五年期土地 储备专项债，中标利率最低为3.94%，最高4.32%，较3.64%的投标下限上浮30-68个基点(bp) 。 该省本次招标的土地储备专项债发行总额160亿元人民币，涉及武汉、黄石等14个地区 ，全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务公司对债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 中标利 较下限上 招标时间 起息日 ) 率 浮 土地储备专项 债 其中：武汉市 5年 52.1356 3.94% +30bp 10月13日9:30-10:10 10月16日 黄石市 5年 3.2896 4.05% +41bp 十堰市 5年 5.2266 3.98% +34bp 荆州市 5年 9.6841 3.96% +32bp 宜昌市 5年 22.0467 3.95% +31bp 襄阳市 5年 7.2479 3.94% +30bp 10月13日10:30-11:1 10月16日 0 鄂州市 5年 9.97 4.19% +55bp 荆门市 5年 17.6285 3.98% +34bp 孝感市 5年 8.6673 3.98% +34bp 黄冈市 5年 7.5371 4.05% +41bp 咸宁市 5年 4.7212 4.05% +41bp 10月13日11:30-12:1 10月16日 0 恩施州 5年 6.8607 4.24% +60bp 随州市 5年 4.0072 4.28% +64bp 神农架林区 5年 0.9775 4.32% +68bp 合计 160 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，今年以来已发行地方债35,316.59亿元，其中公开发 行方式为25,302亿元，定向发行10,104亿元。 另外，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招 标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)