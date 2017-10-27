中港个股：中国交建拟以14.5亿加元收购加拿大工程公司Aecon

路透上海10月27日 - 中国交通建设股份有限公司周四晚公告称，全资子公司中交国际拟以一家SPV（特殊目的公司），以现金全面收购加拿大工程公司Aecon，预计收购代价为14.5亿加元（约合人民币75.09亿元）。

本次交易每股Aecon代价为20.37加元，较该公司8月24日（公司公告确认其已委聘财务顾问寻求潜在销售机会前最后交易日）的成交价溢价42%。当建议收购事项完成后，Aecon公司将成为中国交建的间接全资附属公司，并在加拿大多伦多证券交易所退市摘牌。

Aecon公司董事会已表示，本次交易符合Aecon公司的最佳利益，且从财务角度而言，向Aecon公司股东所提供的对价公平合理，因此，董事会已决议一致推荐Aecon公司股份持有人应在预期将于12月21日或之前举行的股东特别大会上投赞成票。

Aecon公司主营业务分为基础设施、能源、采矿及特许经营四大板块，截止去年底公司股东权益为7.54亿加元，2015年和2016年除税及非经常性项目后利润分别为6,867.7万加元和4,675.7万加元。

中国交建称，收购Aecon公司是公司国际化经营发展战略中的又一重大举措，将为公司全面进入北美市场赢得实质性突破。收购后，公司与Aecon公司将在基建业务板块形成业务协同，同时Aecon公司在能源和采矿板块工程领域的实力也将促进公司的业务拓展。

此外，收购后公司还将推动Aecon公司与另一子公司John Holland公司发挥业务协同效应，增强公司在高端成熟市场的博弈能力。

此前，中国交建已先后收购美国F&G公司、澳大利亚John Holland公司、巴西Concremat公司，扩大其在全球市场的布局。

中国交建A股周四收报15.41元，过去一个月累计下跌1.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)