企业并购：贝恩资本拟以14亿美元收购日本第三大广告商ADK所有股权

路透东京10月2日 - 美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)周一表示，拟以1,520亿日圆(13.5亿美元)收购日本第三大广告公司Asatsu-DK Inc(简称ADK)。这将是日本今年最大的股权收购案之一。

贝恩资本计划以每股3,660日圆从WPP等现有股东手中收购ADK全数股份，此价格较周一收盘价溢价15.4%。

贝恩资本说将在周二启动要约收购，并计划将该公司下市。如果贝恩资本收购的股份未能多于50.1%，那么将取消本项股权收购案。

ADK支持贝恩资本的收购行动，并称经过策略检讨后发现，将公司私有化才是使ADK持续成长的最佳选择。

“与贝恩资本合作，我们将确立迈向大胆结构性改革和增长策略之路，有助于我们在海内外强化竞争力并拓展市场份额，”ADK社长植野伸一称。

“更何况，这一新的结盟将会带来更加广泛的战略合作伙伴，使ADK能够利用其在亚洲以及全球其他市场所取得的成功。”

全球最大的广告集团--WPP持有Asatsu-DK的24.96%股权。两家公司在1998年结盟，计划成立合资公司并共同发展客户。

Asatsu-DK表示，将出售所持有的WPP股份，这部分持股比重为2.43%，约合650亿日圆，这笔股权出售交易料可使公司获得一次性收益。

Asatsu-DK总裁办公室主任Shinpei Ishida表示，WPP是否会应要求出售所持有的Asatsu-DK股权，这一点还不确定。

接近WPP的消息人士称，贝恩阐述的这一买断计划明显低估了Asatsu-DK的价值。(完) (编译 李婷仪/郑茵 审校 张荻/龚芳)