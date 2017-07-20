《全球汇市》欧元守在14个月高位附近，冀望ECB暗示将削减刺激计划

* 欧元守在近期高位附近，因冀望欧洲央行将暗示削减刺激计划 * 投机客所持欧元多仓规模为2011年以来最大 * 美元受疲弱的美国通胀数据和政治阴霾打压 路透东京7月20日 - 欧元兑美元周四守在14个月高位附近，投资者预计欧洲央行将暗示削减刺激计划；与此同时，日圆静候日本央行政策会议结果。 欧洲央行周四召开的政策会议，料为秋季政策调整做好铺垫，在强调经济增长改善的同时缓和外界的预期。此前央行曾在金融市场引起一场小小的震荡。 欧洲央行总裁德拉吉6月底在葡萄牙辛特拉的演讲中为政策调整敞开了大门，令外界预期欧洲央行已准备公布削减资产购买计划。 欧元兑美元 目前报1.15275，从周二所及的2016年5月以来最高位1.1583有所回落，但仍保持着德拉吉辛特拉讲话之后逾3%的涨幅。 虽然多数市场参与者预计欧洲央行将在9月份的下次会议上宣布缩减宽松计划规模，但本周采取行动也不是完全不可能。 有些市场参与人士称，鉴于投资者已经建立了很高的欧元仓位，因此欧元有可能遇挫。 美国金融追踪机构上周五发布的数据显示，上周芝加哥市场欧元/美元期货的投机性净多仓规模为六年来最大，令人对此类仓位解除的风险提高警惕。 另一方面，芝加哥期货投机客同时抛售日圆，认为日本央行将在周四的会议上坚持宽松的货币政策立场；投机性日圆净空仓规模为两年来最高。 “这说明投机客的核心仓位状况是作多欧元，同时作空日圆。在欧洲央行开会后，如果市场认为该央行的鹰派立场不如市场原先预期的那样坚定，那么这些仓位有可能被解除，”SMBC日兴证券资深分析师Makoto Noji说。 欧元/日圆 持平于128.915日圆，上周曾触及17个月高位130.76。 市场普遍预期，日本央行在今日稍晚结束的政策会议上将维持政策不变，从而使其与部分寻求从多年大规模宽松政策撤离的主要央行背道而驰。 不过，由于美元普遍走贬，日圆兑美元近几周持续走强。 近几个月美国通胀表现疲弱，正在引发市场揣测美联储可能没有理由，在今年如美联储决策官员暗示那般再次加息。 美元兑日圆 报111.88日圆，周三曾触及三周低点111.55日圆。 “短期而言，美元似乎承压。但鉴于金融市场波动率偏低，且全球经济健康，因此美元 /日圆的下档将有限。”美银美林首席日本外汇策略师Shusuke Yamada称。 美元指数 报94.748，距离周二所及的10个月低点94.476不远。 美国医保法案在国会受挫，损及总统特朗普的其他刺激及基建计划前景，由此带来的失 望情绪也打压美元。 澳元/美元 触及两年高点0.7961，受助于澳洲央行本周稍早对澳洲经济给出的 乐观看法。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1525 1.1514 +0.10 +9.63 1.0513 美元/日圆 111.83 111.95 -0.11 -4.31 116.87 欧元/日圆 128.88 128.90 -0.02 +4.66 123.14 美元/瑞郎 0.9549 0.9553 -0.04 -6.18 1.0178 英镑/美元 1.3026 1.3017 +0.07 +5.59 1.2336 美元/加元 1.2598 1.2604 -0.05 -6.20 1.3430 美元/离岸人民币 6.7607 6.7588 +0.03 -3.04 6.9726 澳元/美元 0.7953 0.7949 +0.05 +10.23 0.7215 新西兰元/美元 0.7358 0.7355 +0.04 +6.01 0.6941 澳元/日圆 88.970 89.000 -0.03 +5.51 84.320 新西兰元/日圆 82.310 82.310 +0.00 +1.40 81.170 英镑/日圆 145.69 145.79 -0.07 +1.16 144.02 澳元/新西兰元 1.0809 1.0805 +0.04 +4.10 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/王颖/徐文焰/侯雪苹/张若琪 审校 郑茵/戴素萍/李婷仪/王丽鑫/李爽)