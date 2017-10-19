香港热股：新丝路逾14亿港元收购深圳P2P网上信贷平台，复牌曾大涨52%

路透香港10月19日 - 新华联文化旅游于香港的分支--新丝路文旅公布逾14亿港元收购深圳P2P（点对点）网上信贷平台后，周四复牌盘初一度大涨52%，创逾17个月高位。

新丝路文旅盘初曾触及1.88港元。香港时间10:42，该股升25.81%，1.56港元；大市恒生指数则跌0.12%。

据周三晚间公告，该公司拟收购“你我金融”之全部股权，代价为14.118亿港元，并将发行10.86亿股之代价股份偿付。

代价股份之发行价每股1.3港元，较上周五停牌前报价1.24港元有4.8%溢价。交易完成后，卖方派生科技集团股份有限公司及你我金融其余股东将持有新丝路文旅25.29%股份。

你我金融主要通过流动应用程式通过互联网平台配对借款人与贷款人，结合众筹及众担保于贷款融资的元素，贷款金额一般为1万元人民币以下。该平台目前拥有超过646万名登记用户，超过160万名借款人成功自该平台借入款项，交易金额超过21亿元。

今年首九月的交易量较去年同期增加1,228%，月活跃用户达150万名，大部分投资者的年龄介乎20至39岁，合共占资金提供者的70%；大部分借款人的年龄介乎20至29岁，占借款人总数的61%。

你我金融于2015及16年度均录得亏损，惟今年上半年录得除税后溢利3,042万港元。

新丝路文旅表示，本次收购考虑到多项因素，包括监于目标公司并无直接参与放款，但为借款人及贷款人提供配对服务及资讯分享平台，目标公司主要从事之业务并未被视为高风险；P2P网上信贷市场及相关服务之增长潜力。

该公司现时主要开发及经营位于南韩及加拿大的房地产，以及产销中国白酒及葡萄酒。由于过去数月中国与南韩之政局形势紧张，该公司遂寻求物色南韩以外之投资机遇。（完）

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