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新债招标：黑龙江五年土地储备专项债利率较下限上浮15-39bp--业内人士
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2017年11月15日 / 上午9点07分 / 更新于 1 天前

新债招标：黑龙江五年土地储备专项债利率较下限上浮15-39bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海11月15日 - 业内人士周三透露，中国黑龙江省下午招标的五期五年期土地储备专项债，中标利
率在4.06%-4.30%之间，较投标区间下限上浮15-39个基点(bp)。
    
    黑龙江省稍早招标的三、五、七年期普通专项地方债，中标利率3.89%、4.02%和4.12%，较投标区间下限
分别上浮16、11、15个基点(bp)，投标倍数4.59倍、4.30倍、4.30倍；10年期收费公路专项债中标利率4.35%
，较下限上浮44个bp，投标倍数3.99倍；三年期一般地方债中标利率3.83%，较投标区间下限上浮10个基点(bp
)，投标倍数4.13倍。
    
    本次招标的黑龙江一般地方债含置换债券35.3396亿元，新增债券2.5亿元；普通专项债总额80.7224亿元
，其中新增债券7.14亿元，置换债券73.5824亿元；收费公路和土地储备专项债规模分别为2.86亿和10亿元，
全部为新增债。大公国际资信评估公司对上述债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元  中标利率  投标倍数   上浮幅度(bp)   起息日
                                   )                                         
       一般债券          3年    37.8396    3.83%      4.13          10       11月16日
    专项债券(普通)       3年    33.5824    3.89%      4.59          16       11月16日
                         5年     27.14     4.02%      4.30          11           
                         7年      20       4.12%      4.30          15           
      专项债小计                80.7224                                          
    收费公路专项债      10年     2.86      4.35%      3.99          44       11月16日
 土地储备专项债--哈尔    5年      0.9      4.12%       --           21       11月16日
          滨                                                                 
        牡丹江           5年      0.2      4.06%       --           15           
        佳木斯           5年    3.3828     4.12%       --           21           
         黑河            5年      1.5      4.15%       --           24           
         绥化            5年    4.0172     4.30%       --           39           
      土地储备小计                10                                             
         总计                   131.422                                          
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中
，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。
    
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
    
    路透统计数据显示，截至11月13日，中国今年累计发行地方政府债41,114.6172亿元。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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