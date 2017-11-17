新债招标：安徽三和五年土储专项债利率较下限上浮15-48bp--业内人士

路透北京11月17日 - 业内人士周五透露，中国安徽省上午招标的共13期土地储备专项债，其中两期三年期品种中标利率为4.22%和4.19%，较投标区间下限上浮48和45个基点(bp)；其余五年期品种中标利率介于4.06%-4.39%，较投标区间下限上浮15-48个bp。 上述债券全部为新增债券，通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统招投标，东方金诚国际信用评估公司对债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利 上浮幅度(bp) 起息日 率 土地储备专项债 其中：合肥 5年 6.6119 4.06% 15 10月20 日 淮北 5年 4.3697 4.25% 34 宿州 5年 5.005 4.20% 29 蚌埠 5年 9.724 4.20% 29 阜阳 5年 61.089 4.13% 22 滁州 5年 2.9799 4.20% 29 马鞍山 5年 13.5195 4.15% 24 淮南 3年 8.2177 4.22% 48 10月20 日 铜陵 3年 15.6933 4.19% 45 芜湖 5年 0.9823 4.20% 29 宣城 5年 3.953 4.35% 44 安庆 5年 5.878 4.39% 48 黄山 5年 2.0672 4.30% 39 总计 140.0905 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)