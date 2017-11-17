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新债招标：安徽三和五年土储专项债利率较下限上浮15-48bp--业内人士
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2017年11月17日 / 凌晨4点00分 / 1 天前

新债招标：安徽三和五年土储专项债利率较下限上浮15-48bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透北京11月17日 - 业内人士周五透露，中国安徽省上午招标的共13期土地储备专项债，其中两期三年期品种中标利率为4.22%和4.19%，较投标区间下限上浮48和45个基点(bp)；其余五年期品种中标利率介于4.06%-4.39%，较投标区间下限上浮15-48个bp。
    
    上述债券全部为新增债券，通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统招投标，东方金诚国际信用评估公司对债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元)  票面利   上浮幅度(bp)  起息日
                                        率                   
 土地储备专项债                                                 
   其中：合肥      5年      6.6119     4.06%        15       10月20
                                                               日
      淮北         5年      4.3697     4.25%        34          
      宿州         5年      5.005      4.20%        29          
      蚌埠         5年      9.724      4.20%        29          
      阜阳         5年      61.089     4.13%        22          
      滁州         5年      2.9799     4.20%        29          
     马鞍山        5年     13.5195     4.15%        24          
      淮南         3年      8.2177     4.22%        48       10月20
                                                               日
      铜陵         3年     15.6933     4.19%        45          
      芜湖         5年      0.9823     4.20%        29          
      宣城         5年      3.953      4.35%        44          
      安庆         5年      5.878      4.39%        48          
      黄山         5年      2.0672     4.30%        39          
      总计                 140.0905                             
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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