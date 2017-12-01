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新债招标：陕西五年土储专项地方债利率较下限上浮15-71bp--发行快报
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2017年12月1日 / 凌晨2点50分 / 2 天前

新债招标：陕西五年土储专项地方债利率较下限上浮15-71bp--发行快报

2 分钟阅读

    路透上海12月1日 - 中国债券信息网发行快报显示，陕西省周五上午招标的多只五年期
土地储备专项地方债，中标利率在4.03%-4.59%之间，较投标区间下限(中债同期限国债前五
日收益率算术平均值)上浮15-71个基点(bp)。
    
    本次招标的土储专项债发行总额10亿元人民币，共涉及七个市(区)，期限均为五年，全
部为新增债券，中债资信评估有限责任公司对债券评级为AAA级。    
        
    具体发行明细如下：   
     类别      期限   规模(亿元  中标利率  上浮幅     起息日
                          )                度       
 土地储备专项                                        12月4日
      债                                            
    西安市      5年      5.8      4.03%     +15bp        
    宝鸡市      5年      1.2      4.44%     +56bp        
    渭南市      5年      0.4      4.03%     +15bp        
    汉中市      5年      0.4      4.59%     +71bp        
    安康市      5年      0.3      4.50%     +62bp        
    榆林市      5年      0.7      4.44%     +56bp   
   西咸新区     5年      1.2      4.03%     +15bp   
     总计                10                              
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
    
    截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比
约26%，其余为公开招标发行。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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