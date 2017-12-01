新债招标：陕西五年土储专项地方债利率较下限上浮15-71bp--发行快报

路透上海12月1日 - 中国债券信息网发行快报显示，陕西省周五上午招标的多只五年期 土地储备专项地方债，中标利率在4.03%-4.59%之间，较投标区间下限(中债同期限国债前五 日收益率算术平均值)上浮15-71个基点(bp)。 本次招标的土储专项债发行总额10亿元人民币，共涉及七个市(区)，期限均为五年，全 部为新增债券，中债资信评估有限责任公司对债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 中标利率 上浮幅 起息日 ) 度 土地储备专项 12月4日 债 西安市 5年 5.8 4.03% +15bp 宝鸡市 5年 1.2 4.44% +56bp 渭南市 5年 0.4 4.03% +15bp 汉中市 5年 0.4 4.59% +71bp 安康市 5年 0.3 4.50% +62bp 榆林市 5年 0.7 4.44% +56bp 西咸新区 5年 1.2 4.03% +15bp 总计 10 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比 约26%，其余为公开招标发行。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)