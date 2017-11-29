路透基点：越秀地产重入市场筹办15亿港元三年期贷款--TRLPC

路透11月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国房地产 公司越秀地产在暌违贷款市场两年后，今已委托永隆银行为其安排一笔15 亿港元(1.92亿美元)三年期贷款的相关事宜。 越秀地产为该贷款的担保人，旗下全资子公司Leading Affluence Lt d为借款方。 本次期末一次性偿还贷款的利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码120 个基点。 银行受邀以数个层级参贷：承贷3亿港元或以上，获牵头行头衔，综 合收益为140个基点，前端费60个基点；承贷1.00-2.99亿港元，获主办行 头衔，综合收益为137.5个基点，前端费52.5个基点；承贷5,000-9,900万 港元，获安排行头衔，综合收益为135个基点，前端费45个基点。 访厂安排于12月5日在广州进行。承贷截止日期为12月29日。 越秀地产之前于2015年7月筹得一笔1.06亿美元三年期贷款，为期末 一次性偿还，牵头行兼簿记行为台北富邦银行。该笔贷款最高综合收益为 270基点，利率为Libor加码240个基点，费用为90个基点。 越秀地产为香港上市公司，主要业务是在广州的房地产项目，其债信 评级为BB+/Baa3/BBB–(标普/穆迪/惠誉)。 (编译 郑茵 审校 徐文焰)