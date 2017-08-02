路透基点：福莱特玻璃1.5亿美元三年期贷款额度分配--TRLPC

路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市 公司福莱特玻璃集团1.5亿美元的三年期贷款各银行额度分配出炉。 花旗集团为独家协调行，且为原始牵头行兼簿记行，另有四家银行取 得牵头行兼簿记行头衔。 借款者为福莱特玻璃集团旗下子公司福莱特(香港)，由母公司福莱特 玻璃集团提供担保。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，平均年 限为2.625年。 银行最高可取得242.86基点的综合收益。 资金用途为一般公司运营及资本支出。 总部在嘉兴的福莱特玻璃集团从事太阳能光伏盖板玻璃(Photovoltai c Glass)的制造，产品销往中国、日本、新加坡、韩国、台湾、德国与美 国等地。该公司2016年营收29.51亿元人民币，未计利息、税项、折旧及 摊销之利润(EBITDA)为10.26亿元人民币。 独家协调行、牵头行兼簿记行 单位：百万美元 花旗银行香港分行 30 牵头行兼簿记行 东亚银行 11 星展银行(香港) 11 马来亚银行香港分行 11 印度国家银行(SBI)香港分行 11 牵头行 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank) 8.5 产银亚洲金融/韩国产业银行 8.5 新韩亚洲 8.5 友利银行香港分行 8.5 主办行 中国工商银行(亚洲) 8 台湾银行香港分行 6 凯基银行 6 台湾合作金库香港分行 6 华南银行澳门分行 4.5 台湾土地银行香港分行 4.5 台新国际商业银行 4.5 永丰银行澳门分行 2.5 总计 150 (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)