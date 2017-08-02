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路透基点：福莱特玻璃1.5亿美元三年期贷款额度分配--TRLPC
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2017年8月2日 / 上午11点23分 / 9 天前

路透基点：福莱特玻璃1.5亿美元三年期贷款额度分配--TRLPC

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市
公司福莱特玻璃集团1.5亿美元的三年期贷款各银行额度分配出炉。
        
    花旗集团为独家协调行，且为原始牵头行兼簿记行，另有四家银行取
得牵头行兼簿记行头衔。
    
    借款者为福莱特玻璃集团旗下子公司福莱特(香港)，由母公司福莱特
玻璃集团提供担保。
    
    贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，平均年
限为2.625年。
    
    银行最高可取得242.86基点的综合收益。
    
    资金用途为一般公司运营及资本支出。
    
    总部在嘉兴的福莱特玻璃集团从事太阳能光伏盖板玻璃(Photovoltai
c Glass)的制造，产品销往中国、日本、新加坡、韩国、台湾、德国与美
国等地。该公司2016年营收29.51亿元人民币，未计利息、税项、折旧及
摊销之利润(EBITDA)为10.26亿元人民币。
    
 独家协调行、牵头行兼簿记行                 单位：百万美元
 花旗银行香港分行                                      30
           
 牵头行兼簿记行                  
 东亚银行                                               11      
 
 星展银行(香港)                                         11      
 
 马来亚银行香港分行                                     11      
 
 印度国家银行(SBI)香港分行                              11      
 
 
    
 牵头行                               
 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)                       8.5     
 
 产银亚洲金融/韩国产业银行                              8.5     
 
 新韩亚洲                                               8.5     
 
 友利银行香港分行                                       8.5   
       
 主办行                                         
 中国工商银行(亚洲)                                     8       
 
 台湾银行香港分行                                       6       
 
 凯基银行                                               6       
 
 台湾合作金库香港分行                                   6       
 
 华南银行澳门分行                                       4.5     
 
 台湾土地银行香港分行                                   4.5     
 
 台新国际商业银行                                       4.5     
 
 永丰银行澳门分行                                       2.5     
 
    
 总计                                                   150   
    (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)

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