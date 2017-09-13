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路透基点：广汽汇理汽车金融寻求15亿元人民币三年期贷款--TRLPC
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2017年9月13日 / 早上6点14分 / 1 个月前

路透基点：广汽汇理汽车金融寻求15亿元人民币三年期贷款--TRLPC

1 分钟阅读

    路透9月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广汽汇理汽车
金融重回联贷市场寻求15亿元人民币(2.3亿美元)三年期贷款。
    
    东方汇理银行、星展银行(中国)、恒生银行(中国)、渣打银行(中国)
和三井住友银行(中国)是此次交易的牵头行兼簿记行。
    
    此次三年期贷款结构和定价不同寻常。该贷款分为15亿元人民币定期
贷款A部分和循环信贷B部分，后者附带未规定额度的超额配售权。参贷行
可任选其一。
    
    A部分贷款利率为中国人民银行一到五年期利率的103%，B部分利率为
人行一年期利率的103%。人行五年以上利率为4.75%，一年期利率为4.35%
。
    
    按贷款平均期限2.675年计算，牵头行兼簿记行承贷两亿元人民币或
以上，A和B部分综合收益分别为人行利率的110%和109.8%，前端费用为89
个基点。共同主办行承贷1-1.9亿元人民币，A和B部分综合收益分别为人
行利率的108%和107.9%，费用为64个基点。
    
    安排行承贷5,000-9,000万元人民币，A和B部分综合收益分别为人行
利率的107%和106.9%，费用为51个基点。
    
    银行回复截止日期为10月16日。
    
    资金将用于运营资本和一般公司用途。（完） (编译 张荻； 审校 王颖)

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