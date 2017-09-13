路透基点：广汽汇理汽车金融寻求15亿元人民币三年期贷款--TRLPC

路透9月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广汽汇理汽车 金融重回联贷市场寻求15亿元人民币(2.3亿美元)三年期贷款。 东方汇理银行、星展银行(中国)、恒生银行(中国)、渣打银行(中国) 和三井住友银行(中国)是此次交易的牵头行兼簿记行。 此次三年期贷款结构和定价不同寻常。该贷款分为15亿元人民币定期 贷款A部分和循环信贷B部分，后者附带未规定额度的超额配售权。参贷行 可任选其一。 A部分贷款利率为中国人民银行一到五年期利率的103%，B部分利率为 人行一年期利率的103%。人行五年以上利率为4.75%，一年期利率为4.35% 。 按贷款平均期限2.675年计算，牵头行兼簿记行承贷两亿元人民币或 以上，A和B部分综合收益分别为人行利率的110%和109.8%，前端费用为89 个基点。共同主办行承贷1-1.9亿元人民币，A和B部分综合收益分别为人 行利率的108%和107.9%，费用为64个基点。 安排行承贷5,000-9,000万元人民币，A和B部分综合收益分别为人行 利率的107%和106.9%，费用为51个基点。 银行回复截止日期为10月16日。 资金将用于运营资本和一般公司用途。（完） (编译 张荻； 审校 王颖)