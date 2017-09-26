路透基点：福特汽车金融寻求15亿元人民币三年期循环贷款--TRLPC

路透9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，福特汽车金融(中国)有限公司重返在岸贷款市场，寻求15亿元人民币(2.26亿美元)三年期循环贷款。三年前该公司签署了一笔20亿元人民币在岸贷款。

星展银行(中国)、渣打银行和三井住友银行(中国)为这笔贷款的牵头 行兼簿记行；贷款利率是中国人民银行一年期贷款基准利率的108%。

承贷2.5亿元人民币或以上者获牵头行兼簿记行头衔，综合收益为中国人民银行基准利率的113.5%，参贷费71.77个基点；

承贷1.5-2.4亿元人民币者获主办行头衔，综合收益为人行基准利率的112.5%，参贷费58.72个基点；

承贷1-1.4亿元人民币者获安排行头衔，综合收益为人行基准利率的111%，参贷费39.15个基点；

承贷5,000-9,000万元人民币者获经理行头衔，综合收益为人行基准利率的110%，参贷费26.1个基点。

银行会议将于周三在上海举行。承贷截止日期为10月31日。

所筹资金用于一般公司用途。

福特汽车金融2014年9月签署了一笔20亿元人民币三年期在岸定期贷款，东方汇理银行、星展银行和渣打银行为牵头行兼簿记行。该笔贷款的最高综合收益为人行基准利率的110%，贷款利率为三年期人行基准利率的105%，费用为90个基点。

福特汽车金融为消费者和汽车经销商提供汽车贷款，支持他们购买福特汽车及其附属公司的汽车。福特汽车金融是福特汽车信贷有限责任公司的全资子公司。(完) (编译 王琛；审校 高琦)