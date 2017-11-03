路透基点：中交集团旗下中交房地产首度入市筹集1.5亿美元贷款--TRLPC

路透11月3日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国交通建设集团(CCCG)旗下的中交房地产有限公司(CCCG Real Estate Group Co Ltd)首度投入联贷市场，已启动一笔364天期的1.5亿美元定期贷款。

瑞士信贷为这笔期末一次性偿还贷款的独家牵头行兼簿记行，该笔贷款期限可延长至三年。

贷款利率为较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码160个基点。

承贷5,000万美元或以上可获得牵头行头衔，最高综合收益205个基点，参贷费45个基点；承贷3,000-4,900万美元，可获得主办行头衔，最高综合收益200个基点，参贷费40个基点；承贷2,000-2,900万美元，可获得安排行头衔，最高综合收益195个基点，参贷费35个基点。回覆截止日为12月8日。

借款者为中交房地产的新加坡子公司--中交海外房地产有限公司(CCCG Overseas Real Estate Pte Ltd，CORE)。

担保人为中交房地产有限公司。由中交集团提供维好协议(keepwell deed)。

中交集团在2015年成立中交海外房地产，后者为负责中交集团海外房地产业务的独家平台。中交集团为中国国务院国有资产监督管理委员会直接治理的国营企业。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)