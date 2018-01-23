路透基点：中国交通建设集团已完成1.5亿美元的首笔贷款筹资--TRLPC

路透1月23日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国交通建设集团(CCCG)旗下的中交房地产集团有限公司(CCCG Real Estate Group Co Ltd)已经完成贷款市场首秀，同五家银行筹得一笔364天期的1.5亿美元定期贷款。

瑞士信贷为这笔贷款的独家牵头行兼簿记行，承诺贷款0.3亿美元。

其他四家中资银行作为牵头行加入，分别为中国进出口银行上海分行，承贷0.4亿美元；中国建设银行新加坡分行和中国工商银行，各承贷2,750万美元。

中国民生银行香港分行以承贷2,500万美元加入。

这笔期末一次性偿还贷款期限可延长至三年。最高综合收益205个基点，贷款利率为较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码160个基点。

贷款签约预期会在2月初，农历春节假期前举行。

借款者为中交房地产的新加坡子公司--中交海外地产有限公司(CCCG Overseas Real Estate Pte Ltd，CORE)。

担保人为中交房地产集团有限公司。由中交集团提供维好协议(keepwell deed)。

中交集团在2015年成立中交海外地产，后者为负责中交集团海外房地产业务的独家平台。中交集团为中国国务院国有资产监督管理委员会直接治理的国营企业。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)