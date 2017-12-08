路透基点：润泰创新和润泰全球签署总计150亿台币贷款--TRLPC

路透12月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰创新国际股份有限公司与润泰全球股份有限公司签署了总计150亿台币(5亿美元)的两笔贷款。

台湾银行担任独家牵头行兼簿记行。

润泰创新此前将其五年期贷款规模从90亿台币上调至100亿台币。这笔贷款包括A部分100亿台币循环信贷和B部分30亿台币保证金，两部 分合计不得超过100亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费用。银行最高前端费为18个基点。

这笔融资由润泰创新董事长及总裁担保，并以Concord Greater China (BVI)的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融资，其余部分将用于运营资本。签署日期在11月17日。

与此同时，润泰全球签署了50亿台币五年期贷款。该笔贷款包括A部分50亿台币循环信贷和B部分20亿台币保证金，两部分合计不得超过50亿台币。A部分利率为Taibor加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费用。银行最高前端费为13个基点。

这笔融资由润泰全球董事长及总裁担保，并以Concord Greater China (BVI)的股票为抵押。所筹资金将用于2012年10月签署的那笔50亿台币五年期循环信贷的再融资及运营资本。签署日期在11月20日。

台湾上市公司润泰创新在台湾及大陆建造工厂与住房。台湾上市的润 泰全球则从事纺织品制造、大宗商品批发(趸售)和投资业务。两家公司均为润泰集团旗下企业。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)