FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新债招标：河北两期七年期收费公路专项债中标利率较下限上浮15和23bp
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
国际财经
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
深度分析
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月20日 / 早上7点13分 / 5 天前

新债招标：河北两期七年期收费公路专项债中标利率较下限上浮15和23bp

1 分钟阅读

    路透北京10月20日 - 业内人士周五透露，河北省下午招标发行的两期七年期收费公路专项地方债，中标
利率为3.90%和3.98%，较区间下限上浮15和23个基点（bp）
    
    此前发行公告显示，上述债券全部为新增专项债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对该债券评级
为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
        类别          期限   规模(亿元   利率        招标时间         起息日
                                 )                                   
 专项债券(收费公路)                             10月20日14:00-14:40  10月23日
       省本级          7年      20      3.90%                            
      石家庄市         7年       1      3.98%                            
        总计                    21                                       
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below