新债招标：河北两期七年期收费公路专项债中标利率较下限上浮15和23bp

路透北京10月20日 - 业内人士周五透露，河北省下午招标发行的两期七年期收费公路专项地方债，中标 利率为3.90%和3.98%，较区间下限上浮15和23个基点（bp） 此前发行公告显示，上述债券全部为新增专项债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对该债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 招标时间 起息日 ) 专项债券(收费公路) 10月20日14:00-14:40 10月23日 省本级 7年 20 3.90% 石家庄市 7年 1 3.98% 总计 21 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)