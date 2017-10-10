新债招标：江西五和七年一般地方债利率较下限上浮15和29bp--业内人士

路透上海10月10日 - 业内人士周二透露，中国江西省上午招标的五年和七年两期一般地方债，中标利率分别为3.77%和3.98%，较投标区间下限上浮15和29个基点(bp)，投标倍数2.96倍和2.62倍。 北京时间11:10，该省还有相同期限两期专项地方债将结束招标。上述债券全部为置换债券，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对债券信用评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 倍数 招标时间 起息日 ) 一般债券 5年 18.8 3.77% 2.96 10月10日9:30-10:10 10月11日 7年 18.8 3.98% 2.62 小计 37.6 专项债券 5年 7.15 -- -- 10月10日10:30-11:1 10月11日 0 7年 7.15 -- -- 小计 14.3 总计 51.9 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)