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新债招标：江西三年一般债利率较下限上浮15bp，五年土储债上浮14-50bp
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2017年11月16日 / 凌晨4点23分 / 1 天前

新债招标：江西三年一般债利率较下限上浮15bp，五年土储债上浮14-50bp

3 分钟阅读

    路透北京11月16日 - 业内人士周四透露，中国江西省上午招标的三年期一般地方债，
中标利率为3.89%，较投标区间下限上浮15个基点（bp），投标倍数4.50倍。
    
    该省稍早招标的三年和10年期普通专项地方债，中标利率分别为3.83%和4.09%，较投标
区间下限上浮9和16个基点（bp），投标倍数5.85倍和5.11倍。
    
    此外，该省上午还有共11期五年期土地储备专项债结束招标，中标利率介于4.05%-4.41
%，较投标区间下限上浮14-50个bp。
    
    此前公告显示，上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；专项债则含三年和10年期，
亦全部为新增债券；同时本次还有11期土地储备专项债发行，均为五年品种。上海新世纪资
信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：
    
      类别         期限   规模(亿元)  票面利   投标倍   上浮幅度(bp)  起息日
                                        率       数                   
 专项债券(普通)    3年        15       3.83%    5.85         9        11月17
                                                                        日
                   10年       15       4.09%    5.11         16          
      小计                    30                                         
    一般债券       3年       4.6       3.89%    4.50         15       11月17
                                                                        日
      小计                   4.6                                         
 土地储备专项债                                                          
     南昌市        5年     33.5169     4.05%     --          14       11月17
                                                                        日
     九江市        5年     12.0169     4.06%     --          15          
    景德镇市       5年       2.49      4.06%     --          15          
     萍乡市        5年      4.3939     4.30%     --          39          
     新余市        5年      2.2181     4.30%     --          39          
     鹰潭市        5年      1.9359     4.41%     --          50       11月17
                                                                        日
     赣州市        5年     12.8541     4.33%     --          42          
     宜春市        5年      8.7135     4.41%     --          50          
     上饶市        5年     11.1676     4.32%     --          41          
     吉安市        5年      6.6716     4.41%     --          50          
     抚州市        5年      4.0215     4.33%     --          42          
      小计                   100                                         
      总计                  134.6                                        
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债
国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完)

 (发稿 侯向明；审校 林高丽)

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