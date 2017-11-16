新债招标：江西三年一般债利率较下限上浮15bp，五年土储债上浮14-50bp

路透北京11月16日 - 业内人士周四透露，中国江西省上午招标的三年期一般地方债， 中标利率为3.89%，较投标区间下限上浮15个基点（bp），投标倍数4.50倍。 该省稍早招标的三年和10年期普通专项地方债，中标利率分别为3.83%和4.09%，较投标 区间下限上浮9和16个基点（bp），投标倍数5.85倍和5.11倍。 此外，该省上午还有共11期五年期土地储备专项债结束招标，中标利率介于4.05%-4.41 %，较投标区间下限上浮14-50个bp。 此前公告显示，上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；专项债则含三年和10年期， 亦全部为新增债券；同时本次还有11期土地储备专项债发行，均为五年品种。上海新世纪资 信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利 投标倍 上浮幅度(bp) 起息日 率 数 专项债券(普通) 3年 15 3.83% 5.85 9 11月17 日 10年 15 4.09% 5.11 16 小计 30 一般债券 3年 4.6 3.89% 4.50 15 11月17 日 小计 4.6 土地储备专项债 南昌市 5年 33.5169 4.05% -- 14 11月17 日 九江市 5年 12.0169 4.06% -- 15 景德镇市 5年 2.49 4.06% -- 15 萍乡市 5年 4.3939 4.30% -- 39 新余市 5年 2.2181 4.30% -- 39 鹰潭市 5年 1.9359 4.41% -- 50 11月17 日 赣州市 5年 12.8541 4.33% -- 42 宜春市 5年 8.7135 4.41% -- 50 上饶市 5年 11.1676 4.32% -- 41 吉安市 5年 6.6716 4.41% -- 50 抚州市 5年 4.0215 4.33% -- 42 小计 100 总计 134.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债 国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该 平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完) (发稿 侯向明；审校 林高丽)