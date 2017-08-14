日本股市：收盘跌近1%至5月以来低位，美朝关系紧张抵消稳健GDP数据

路透东京8月14日 - 日本股市日经指数在长周末假期过后周一下跌1.0%，至近三个半月低位，因美朝紧张局势促使投资者抛售高风险资产。

日本第二季经济增长速度为两年多来最快。这一乐观数据被日圆涨势及地缘政治担忧加剧的影响所盖过。

日经指数<.N225收跌1.0%至19,537.10点，创5月2日以来最低收位。

日经波动率指数大涨14.76%至18.66，创4月24日以来最高。

日本金融市场周五逢假日休市，今日走势部分反映全球股市之前跌势，以及美元当天的下跌。

不过部分分析师表示，若没有令人振奋的经济数据，加之预期日本央行将买进上市交易基金(ETF)，日经指数恐怕还会跌更多。

“与日经指数期货周五在芝加哥市场的收盘情况相比，市场受到良好支撑，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

日经指数期货周五在芝加哥商业交易所(CME)收报19,395点，预示着日股周一会大跌。

日本第二季经济增长速度为两年多来最快，得益于消费者支出和资本支出均创下逾三年来最大增幅，凸显出内需更加强劲。

政府数据显示，日本第二季GDP环比年率初值为增长4.0%，超过市场预估的2.5%，创下2015年第一季以来最大增幅。

Sato称，“一旦地缘政治风险尘埃落定，投资人可能会重新检视日本经济基本面强劲的事实。”

交易商称，至少近期而言，围绕朝鲜的紧张情绪仍是全球投资者的主要议题，令日股等高风险资产承压。

投资于外国债券等高收益产品的保险及银行股表现弱于大盘，此前美债收益率下滑，受美国通胀数据弱于预期拖累。

美国通胀数据还进一步削弱了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月份升息的预期。

T&D控股跌2.7%，第一生命控股跌1.9%，三菱UFJ金融集团跌1.2%。

出口商类股整体下跌，美元/日圆周五跌至108.72，创4月19日以来最低，周一亚洲盘又回升至109.58日圆。

丰田汽车跌1.5%，本田汽车跌1.5%，Panasonic Corp跌1.6%。

与此同时，防御设备生产商类股吸引买盘，石川制作所飙升21%，丰和工业涨6.6%，东京计器涨9.9%。

东证股价指数跌1.1%至1,599.06点。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)