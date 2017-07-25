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中国信用债：大连机床集团称15机床MTN001下周一付息存不确定性
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2017年7月25日 / 凌晨1点52分 / 11 天前

中国信用债：大连机床集团称15机床MTN001下周一付息存不确定性

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月25日 - 已连续发生债券违约的大连机床集团周二公告称，其发行的2015年
度第一期中期票据15机床MTN001应于本周日(30日)支付利息，遇节假日
顺延至下周一(31日)。由于受流动资金周转困难影响，该期中票付息存在不确定性；公司正
在积极想办法筹措资金。
        
    15机床MTN001发行总额4亿元人民币，期限3年，票面利率7.00%，本期应付利息金额2,8
00万元；主承销商为兴业银行。
    
    此外，上海清算所周一晚公告称，7月24日为大连机床集团短期融资券“16机床SCP003
”的付息兑付日，截至日终，仍未足额收到大连机床集团有限责任公司支付的付息兑付资金
，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。
    
    不过，由于此前触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，16大机床SCP003兑付日提前至
今年2月7日，且当时未能按期偿付，已经构成交叉违约。
    
    16大机床SCP003发行总额5亿元，期限270天，票面利率6.00%，原到期日为7月24日，主
承销商为兴业银行。
    
    去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款，亦已有
中票和超短融先后未能按时付息或兑付。参考路透此前统计，假
如下周一15机床MTN001不能按时付息，将成为大连机床集团发生违约的第7只债券。
       
    以下为大连机床集团未到期债券明细(金额：亿元)：    
   债券名称            种类           规模      发行日    预定到期日  主承销商
 15机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2015-02-04  2018-02-05  浦发银行
                工具                                                  
 15机床MTN001   中票                    4     2015-07-29  2018-07-30  兴业银行
 16大机床MTN00  中票                    4     2016-01-13  2019-01-14  兴业银行
 1                                                                    
     金额合计                          13                                 
 (完)
    
    参看详情，可点选上海清算所网站 here
    here   

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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