中国信用债：15森工集MTN001发行人不行使赎回权，为首只利率跳跃永续债

路透上海1月31日 - 中国吉林森林工业集团有限责任公司日前公告称，计划在2月4日（发行人赎回选择权行权日）不行使永续债15森工集MTN001的赎回权，债券票面利率在第4-6个计息年度按相关规则重置。机构研究报告称，其成为市场上首只利率跳跃的永续债，新的计息周期票面利率将逾10%。

15森工集MTN001为3+N永续中票，发行量10亿元人民币，附发行人赎回选择权、利率重置及递延支付利率条款，发行时票面利率7.10%。其利率重置规则为：若发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差，再加上300个基点，至第6个计息年度保持不变。

当期基准利率为票面利率重置日前五个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为三年的国债收益率算术平均值。即15森工集MTN001票面利率将从2018年2月4日起跳升为当期基准利率加上初始利差3.93%，再加上300个基点。

中金公司报告指出，在重置票面利率超过10%的情况下，发行人仍然选择不行使赎回权，应与公司面临较大的流动性压力有关。后续还需关注发行人担保的私募公司债16森工建将于2月3日回售。

兴业证券认为，从15森工集MTN001的二级市场估值看，1月29日达到9.25%，也就是说如果是赎回再进行债券融资，融资成本超过9.25%的可能性很大。而其原票面利率为7.1%，即使跳跃300bp，票面利率超过10%。基本面下滑叠加再融资难度加大，选择利率跳跃对发行人来说可能更加划算。

中金并表示，18年将引入永续债第一个赎回期高峰，由于过去一年利率的大幅抬升和金融强监管背景下融资难度的加大，会有越来越多的永续债选择延期，成为真正具有股性的永续债。（完）

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