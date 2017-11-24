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新债招标：青海三年和五年普通专项债利率较下限上浮16-70个bp--业内人士
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2017年11月24日 / 早上8点03分 / 1 天前

新债招标：青海三年和五年普通专项债利率较下限上浮16-70个bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透北京11月24日 - 业内人士周五透露，中国青海省下午招标发行的五期普通专项地方债
，其中第16期三年中标利率3.97%，第17期五年中标利率4.07%，第18期三年中标利率3.93%，第1
9期五年中标利率4.09%，第20期五年中标利率4.59%。
    
    他们并透露，上述第16-20期专项债利率较投标区间下限分别上浮20、18、16、20和70个基
点（bp），对应的投标倍数分别为2.45倍、1.83倍、2.13倍、2.27倍和1.52倍。
    
    此外，该省稍早结束招标的五、七和10年期收费公路专项债，中标利率分别为4.20%、4.49%
和4.70%，较投标区间下限上浮31、50和74个bp。
    
    稍后16:40，该省还将有10年期一般地方债结束招标。
    
    本次一般地方债发行总额8.7966亿元，期限10年，其中新增债券6.2亿元，置换债券2.5966
亿元；专项债券15.3285亿元，含三年(两期)和五年(三年)两个期限，其中15亿为新增，剩余为
置换；收费公路专项债总额48亿元，全部为新增债券，含五、七和10年三种。
    
    大公国际资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。
        
    具体发行明细如下：   
      类别          期限     规模(亿元)  票面利率  投标倍数  上浮幅度(bp    起息日
                                                                  )       
 收费公路专项债      5年         6        4.20%       --         31        11月27日
                     7年         14       4.49%       --         50            
                    10年         28       4.70%       --         74            
      小计                       48                                            
    专项债券      3年(16期)      2        3.97%      2.45        20        11月27日
                  5年(17期)      3        4.07%      1.83        18            
                  3年(18期)      3        3.93%      2.13        16            
                  5年(19期)      7        4.09%      2.27        20            
                  5年(20期)    0.3285     4.59%      1.52        70            
      小计                    15.3285                                          
    一般债券        10年       8.7966          11月24日16:00-16:40         11月27日
      总计                    72.1251                                          
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率
曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加
大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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