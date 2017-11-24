新债招标：青海三年和五年普通专项债利率较下限上浮16-70个bp--业内人士

路透北京11月24日 - 业内人士周五透露，中国青海省下午招标发行的五期普通专项地方债 ，其中第16期三年中标利率3.97%，第17期五年中标利率4.07%，第18期三年中标利率3.93%，第1 9期五年中标利率4.09%，第20期五年中标利率4.59%。 他们并透露，上述第16-20期专项债利率较投标区间下限分别上浮20、18、16、20和70个基 点（bp），对应的投标倍数分别为2.45倍、1.83倍、2.13倍、2.27倍和1.52倍。 此外，该省稍早结束招标的五、七和10年期收费公路专项债，中标利率分别为4.20%、4.49% 和4.70%，较投标区间下限上浮31、50和74个bp。 稍后16:40，该省还将有10年期一般地方债结束招标。 本次一般地方债发行总额8.7966亿元，期限10年，其中新增债券6.2亿元，置换债券2.5966 亿元；专项债券15.3285亿元，含三年(两期)和五年(三年)两个期限，其中15亿为新增，剩余为 置换；收费公路专项债总额48亿元，全部为新增债券，含五、七和10年三种。 大公国际资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利率 投标倍数 上浮幅度(bp 起息日 ) 收费公路专项债 5年 6 4.20% -- 31 11月27日 7年 14 4.49% -- 50 10年 28 4.70% -- 74 小计 48 专项债券 3年(16期) 2 3.97% 2.45 20 11月27日 5年(17期) 3 4.07% 1.83 18 3年(18期) 3 3.93% 2.13 16 5年(19期) 7 4.09% 2.27 20 5年(20期) 0.3285 4.59% 1.52 70 小计 15.3285 一般债券 10年 8.7966 11月24日16:00-16:40 11月27日 总计 72.1251 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率 曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加 大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)