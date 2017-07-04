韩国金融市场：韩元短暂触及16周低位而韩股持平，关注FED会议记录

路透首尔7月4日 - 韩元 周二早盘持平，稍早短暂触及16周低位，因隔夜美元上涨；市场对朝鲜(北韩)发射导弹反应基本平淡。 朝鲜周二从西部地区发射一枚弹道导弹，之后落入其东海岸外海。本周稍晚20国集团(G20)领导人将在德国召开峰会。 0207 GMT，韩元兑美元 报1,147.6，较昨天本地收盘价1,146.9下跌0.1%。今日盘初曾一度低见1,150.0，创下5月15日以来最低盘中水平。 “韩元已在四个月低点附近打转，所以投资者将小心谨慎，并且观望本周将出炉的美联储6月会议记录和美国就业数据，”Hyundai Futures外汇分析师Jung Sung-yoon说。 美联储会议记录将在周三公布，美国就业数据公布时间是7月7日。 韩股持平，韩国综合股价指数(KOSPI) 报在2,393.27点。 外资料将卖超韩股，接近中午时已卖超682亿韩元(5,943万美元)韩股。 汽车类股因6月销售疲弱而挫跌，运输设备类指数 跌2%。现代汽车 和起亚汽车 一度分别跌3.7%和2.7%。 下跌股数量超过上涨股数量，分别为453档和309档。 三年期公债9月期货 跌0.06点至109.22。 0207 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,147.6 1,146.9 日圆/韩元 10.1289/33 10.1347 韩国公债期货 * 109.22 109.28 韩国综合股价指数 2,393.27 2,394.48 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/李婷仪/侯雪苹；审校 艾茂林/杜明霞/李爽)