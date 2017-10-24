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企业并购：思科将以17.1亿美元收购美国通信软件公司BroadSoft
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2017年10月24日 / 凌晨12点24分 / 1 天内

企业并购：思科将以17.1亿美元收购美国通信软件公司BroadSoft

1 分钟阅读

路透10月23日 - 全球最大的网络设备制造商思科周一表示，将以17.1亿美元收购美国通信软件公司BroadSoft。该交易将提升思科的协同合作工具，并帮助该公司在转换器和路由器业务之外实现多元化发展。

BroadSoft股价收盘上涨1.67%，之前思科对该公司提出每股55美元的收购价，较其上周五收盘价溢价2%。

路透8月30日曾报导BroadSoft在寻求出售可能。该收购价相比这一报导发布前的股价溢价逾25%。

思科股价收升0.3%。

“这是一项明智的收购，将促进思科未来几年向其大规模基础用户群的销售，”研究机构GBH Insights首席策略师Daniel Ives表示。

两家公司在声明中称，包含债务在内该交易估价19亿美元，预计在2018年第一季完成交易。

交易完成后，BroadSoft员工将加入思科的统一通信技术团队。

收购BroadSoft是思科今年的第二笔重大收购活动，思科在3月以37亿美元收购了AppDynamics。

“有了BroadSoft，思科将能覆盖更广阔的市场，”Drexel Hamilton分析师Brian White在报告中写道。

Jefferies和Qatalyst Partners就该交易为BroadSoft提供咨询，美国银行为思科提供咨询。(完) (编译 李爽/王琛；审校 张荻/陈宗琦)

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