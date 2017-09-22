新债招标：河北三和五年期土地储备专项地方债较下限上浮18-37bp--业内人士

路透上海9月22日 - 业内人士周五透露，中国河北省上午结束招标的秦皇岛和邢台三年期土地储备专项地方 债，中标利率为3.90%和3.74%,较投标区间下限上浮34和18个bp(基点)；同时招标的五年期土地储备专项债中标利 率区间为3.91%-3.99%，较投标区间下限上浮幅度为29-37bp。 上述债券全部为新增专项债，其中三年品种两期，共11.19亿元，五年品种九期，共51.11亿元。上海新世纪 资信评估投资公司对债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 土地储备专项债 期限 规模(亿元 利率 上浮幅 倍数 招标时间 起息日 ) 度 其中：石家庄 5 2.71 3.91% +29bp 2.47 9月22日9:30-10:10 9月25日 唐山 5 4.2 3.98% +36bp 2.05 邯郸 5 2.1 3.95% +33bp 2.48 张家口 5 1.6 3.98% +36bp 2.25 保定 5 10.14 3.95% +33bp 2.18 沧州 5 4.09 3.98% +36bp 1.93 秦皇岛 3 5 3.90% +34bp 2.20 9月22日10:30-11:10 9月25日 邢台 3 6.19 3.74% +18bp 2.39 廊坊 5 10.65 3.95% +33bp 1.86 承德 5 14.26 3.99% +37bp 1.57 衡水 5 1.36 3.99% +37bp 1.91 合 计 62.3 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行 量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券 的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发 行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)