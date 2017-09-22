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新债招标：河北三和五年期土地储备专项地方债较下限上浮18-37bp--业内人士
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2017年9月22日 / 凌晨3点58分 / 1 个月前

新债招标：河北三和五年期土地储备专项地方债较下限上浮18-37bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海9月22日 - 业内人士周五透露，中国河北省上午结束招标的秦皇岛和邢台三年期土地储备专项地方
债，中标利率为3.90%和3.74%,较投标区间下限上浮34和18个bp(基点)；同时招标的五年期土地储备专项债中标利
率区间为3.91%-3.99%，较投标区间下限上浮幅度为29-37bp。
    
    上述债券全部为新增专项债，其中三年品种两期，共11.19亿元，五年品种九期，共51.11亿元。上海新世纪
资信评估投资公司对债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
    土地储备专项债      期限   规模(亿元  利率     上浮幅   倍数          招标时间         起息日
                                   )               度                                     
     其中：石家庄         5      2.71     3.91%    +29bp    2.47      9月22日9:30-10:10    9月25日
           唐山           5       4.2     3.98%    +36bp    2.05                              
           邯郸           5       2.1     3.95%    +33bp    2.48                              
           张家口         5       1.6     3.98%    +36bp    2.25                              
           保定           5      10.14    3.95%    +33bp    2.18                              
           沧州           5      4.09     3.98%    +36bp    1.93                              
           秦皇岛         3        5      3.90%    +34bp    2.20     9月22日10:30-11:10    9月25日
           邢台           3      6.19     3.74%    +18bp    2.39                              
           廊坊           5      10.65    3.95%    +33bp    1.86                              
           承德           5      14.26    3.99%    +37bp    1.57                              
           衡水           5      1.36     3.99%    +37bp    1.91                              
        合   计                  62.3                                                         
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日
前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行
量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券
的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发
行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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