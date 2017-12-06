国际油市：亚洲180-cst燃料油现货贴水降至约四个月低点

路透新加坡12月6日 - 亚洲180-cst燃料油现货贴水降至8月底以来最 低，交易消息人士称供应商对该油品的卖价颇为激进。 与此同时12月燃料油黏度差降至每吨升水3.75美元，创下11月28日以 来最低。 消息人士称，普氏窗口报告有两艘船货成交，总计成交40,000吨380- cst燃料油。 摩科瑞从嘉能可购买了这两艘船货，12月21-25日船期的一艘船货价 格为每吨较新加坡报价升水0.25美元，另一艘12月26-30日船期的船货价 格为每吨升水0.50美元。 自月初以来，摩科瑞一直是新加坡交易窗口中的燃料油主要买家，迄 今已经购入340,000吨高硫燃料油。同期维多和兴隆各购买了40,000吨燃 料油。 贡渥和壳牌则是本月迄今主要的供应方，各自在窗口中卖出100,000 吨燃料油。其次是道达尔，卖出80,000吨。其它供应方包括嘉能可(卖出6 0,000吨)、信实(卖出40,000吨)、托克(卖出20,000吨)和Petco(卖出20,0 00吨)。 巴基斯坦国家石油公司(PSO)的两位高管周三对路透表示，该公司已 经暂停了燃料油进口，之前该国电力行业转为使用液化天然气(LNG)，使 得国内燃料油需求突然下滑。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)