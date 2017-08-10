国际油市：亚洲180-cst燃料油贴水创6月初以来最深，因原油价走强

路透新加坡8月10日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周四报每桶贴水2.16美元，为6月初以来最深贴水，受到原油价格走强拖累。

但亚洲380-cst燃料油较新加坡报价的现货价差升至0.25美元升水，为大约两周以来最高水准，受原油价格支撑。

“燃料油直接价格基本在跟随原油，而原油价走强，”新加坡一位贸易商称。

例如，中东原油指标迪拜油价的即期跨月价差周四已经转为逆价差，受到来自亚洲现货原油的强劲需求提振。

招投标方面，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)寻求购买8,000吨180-cst燃料油，9月13-16日抵达门格洛尔，招标截至8月17日。

印度斯坦石油公司(HPCL)寻求出售2.5-3万吨380-cst燃料油，8月28-30日从孟买装船，招标截至8月10日。

印尼国家石油公司(Pertamina)在寻求出售20万桶180-cst燃料油，投标有效期截止到8月15日。

该公司还在标售8万桶减压渣油，8月28-29日从Plaju装船，招标有效期截至8月14日。

库存消息方面，官方数据显示，截至8月9日单周，新加坡在岸燃料油库存增加2.3%或52.1万桶至两周高位2,365万桶。

其他消息方面，韩国第二大炼油厂GS Caltex称，周四因大火关闭一处重油加工设施。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)