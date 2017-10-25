国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水回吐涨幅，因流动性枯竭

路透新加坡10月25日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水回吐前一日的涨幅，贸易商表示，在前一日成交量创下今年纪录高位之后，对该级别油品的买兴枯竭。

经纪消息人士称，今日近月180-cst燃料油流动性有限，使得180-cst/380-cst燃料油的互换价差基本保持不变。

窗口交易，报告有一艘船货交易在普氏窗口达成，总计成交2万吨380-cst燃料油成交。

消息人士称，兴隆以每吨338.50美元的价格向Coastal出售一艘380-cst燃料油船货，相当于较新加坡报价每吨高出1.10美元。

相较于前一日，对180-cst燃料油的买兴低迷。

对180-cst燃料油的最高买方报价为每吨较新加坡报价升水0.50美元，低于周二窗口中成交的七笔交易的每吨升水0.75-1.25美元。

标普全球普氏数据显示，截至10月23日一周，阿联酋富查伊拉石油工业区(FOIZ)燃料油库存增加54.7万桶至总计922.1万桶。

目前富查伊拉石油工业区燃料油库存处在三周高位，但还是低于2017年1,047万桶的周度平均水平。

汤森路透油市研究周二的估算显示，10月中东向东亚的燃料油运输预计会触及逾200万吨的纪录高位。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)