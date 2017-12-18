国际油市：180-cst燃料油现货升水创近三个月最高，受强劲买兴提振

路透新加坡12月18日 - 亚洲180-cst高硫燃料油现货升水周一跳升至 近三个月最高，交易商消息人士表示受买兴强劲和成交价格高企的推动。 普氏窗口共成交6万吨180-cst燃料油。 据路透的计算，贡渥以每吨较新加坡180-cst燃料油报价升水约0.9-1 .20美元的价格，向摩科瑞出售三艘船货。 相比之下，上周五在窗口中唯一成交的一艘180-cst燃料油船货，价 格为每吨较新加坡180-cst燃料油报价升水约0.35美元。 周一180-cst燃料油成交量是12月5日以来最高的。 泰国的PTT已经向一家不明的买家出售了最多35,000吨最大含硫量3.5 %的380-cst燃料油，船期为1月9-11日，价格为离岸价(FOB)每吨较新加坡 380-cst燃料油报价贴水1-5美元。 台塑向托克出售了最多40,000吨最大含硫量4%的380-cst燃料油，船 期为12月26-28日，价格为离岸价(FOB)每吨较新加坡180-cst燃料油报价 贴水14-15美元。 韩国的East West Power Co.(EWP)从摩科瑞买入50,000吨最大含硫量 2.5%的540-cst燃料油，船期为12月29日-1月2日，价格为成本加运费每吨 较新加坡180-cst燃料油报价升水约5美元。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)