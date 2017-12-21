国际油市：亚洲180-cst燃料油跨月价差转为正价差，因需求疲弱

路透新加坡12月21日 - 交易商消息人士称，亚洲180-cst高硫燃料油近月跨月价差周四转为正价差结构，因需求寥寥无几。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示，新加坡截止12月20日一周岸上燃料油库存减少2.5%，合583,000桶，至11周低点2,263.1万桶。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，因炼厂增产，而汽油和馏分油库存增加。EIA公布，上周美国原油库存减少649.5万桶，市场预估为减少376.9万桶。

普氏窗口成交了一笔船货，总计为20,000吨380-cst燃料油。

摩科瑞自壳牌买入380-cst燃料油，成交价格为每吨367美元，相当于较新加坡报价每吨升水约0.25美元。

相比之下，周三成交的两笔380-cst燃料油价格为每吨升水约0.7美元。

韩国Western Power正寻购45,000吨540-cst燃料油，含硫量最高不超过2.59%，船期定于1月4-13日，截标日期为12月28日。

台塑求售40,000吨380-cst燃料油，含硫量最高不超过4%，船期为1月5-7日，截标日期为12月21日。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张荻)