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企业并购：伯克希尔哈撒韦接近以约180亿美元收购输电企业Oncor--消息
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2017年7月7日 / 凌晨3点04分 / 1 个月前

企业并购：伯克希尔哈撒韦接近以约180亿美元收购输电企业Oncor--消息

路透新闻部

1 分钟阅读

路透7月6日 - 了解情况的消息人士表示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)的能源分支接近达成协议，以大约180亿美元收购Oncor Electric Delivery Company。Oncor是美国大型输电网络企业之一，其母公司在三年前进入破产程序。

该协议是巴菲特的一项大胆押注，认为他能够获得德克萨斯州监管当局的并购许可。此前监管方已两度阻止了其他公司收购Oncor的计划。

这也标志着巴菲特先前投资受挫后卷土重来。他曾花了20亿美元购买Oncor母公司Energy Future Holdings Corp的债券，这笔投资导致他在2013年录得亏损8.73亿美元。

两位消息人士称，伯克希尔哈撒韦可能于周五宣布的此项协议对Oncor的估值，或将略低于佛罗里达公用事业公司NextEra Energy此前提出的184亿美元，为巴菲特进行的规模第三大的收购。NextEra的出价后来被德州监管当局驳回。

消息人士要求匿名，因为这项投资计划尚处于保密阶段。

德州公用事业委员会发言人不予置评；该机构负责审核此项交易。Oncor未立即回应置评请求。伯克希尔哈撒韦亦未置评。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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