新债招标：云南五及七年专项债利率上浮19和21bp，三年土储债上浮30bp

路透上海10月19日 - 业内人士周四透露，中国云南省下午招标发行的五和七年两期普通专项地方债中标 利率为3.91%和3.95%，较投标区间下限上浮19和21个基点（bp），投标倍数分别为3.64倍和3.62倍；同时招标 的三年期土地储备专项债中标利率为3.90%，较下限上浮30个bp。 该省稍早招标续发行的五和10年两期一般地方债中标收益率依次为3.9165%和4.0722%，较投标区间下限上 浮约20和36个基点（bp），投标倍数分别为4.39倍和3.25倍。该省此一般债招标为首启地方债续发行模式。 本次招标的一般债为该省第九和11期地方债的首次续发，规模23.5亿元，五年期票面利率3.95%，10年期4 .11%；普通专项债总额21.2亿元，包括五和七年两个期限；以上全部为置换债券。 该省另招标一期10亿元的土地储备专项债，期限三年。上海新世纪资信评估投资服务公司对上述债券的评 级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 倍数 招标时间 起息日 ) 一般债券 5年 23.5 3.9165% 4.39 10月19日14:00-14:40 8月11日 10年 22 4.0722% 3.25 小计 45.5 专项债券(普通) 5年 10.7 3.91% 3.64 10月19日15:00-15:40 10月20日 7年 10.5 3.95% 3.62 小计 21.2 专项债券(土地储备) 3年 10 3.90% 4.85 10月19日15:00-15:40 10月20日 合计 76.7 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中 ，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，今年以来已发行地方债35,316.59亿元，其中公开发行方式为25,302亿 元，定向发行10,104亿元。 另外，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为7 4%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 吴芳/侯向明； 审校 林高丽)