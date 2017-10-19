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新债招标：云南五及七年专项债利率上浮19和21bp，三年土储债上浮30bp
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2017年10月19日 / 早上7点56分 / 2 天前

新债招标：云南五及七年专项债利率上浮19和21bp，三年土储债上浮30bp

2 分钟阅读

    路透上海10月19日 - 业内人士周四透露，中国云南省下午招标发行的五和七年两期普通专项地方债中标
利率为3.91%和3.95%，较投标区间下限上浮19和21个基点（bp），投标倍数分别为3.64倍和3.62倍；同时招标
的三年期土地储备专项债中标利率为3.90%，较下限上浮30个bp。    
    
    该省稍早招标续发行的五和10年两期一般地方债中标收益率依次为3.9165%和4.0722%，较投标区间下限上
浮约20和36个基点（bp），投标倍数分别为4.39倍和3.25倍。该省此一般债招标为首启地方债续发行模式。
    
    本次招标的一般债为该省第九和11期地方债的首次续发，规模23.5亿元，五年期票面利率3.95%，10年期4
.11%；普通专项债总额21.2亿元，包括五和七年两个期限；以上全部为置换债券。
    
    该省另招标一期10亿元的土地储备专项债，期限三年。上海新世纪资信评估投资服务公司对上述债券的评
级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
        类别         期限   规模(亿元   利率     倍数        招标时间         起息日
                                )                                            
      一般债券        5年     23.5     3.9165%   4.39   10月19日14:00-14:40   8月11日
                     10年      22      4.0722%   3.25                            
                                                                             
        小计                  45.5                                               
   专项债券(普通)     5年     10.7      3.91%    3.64   10月19日15:00-15:40  10月20日
                      7年     10.5      3.95%    3.62                            
        小计                  21.2                                               
 专项债券(土地储备)   3年      10       3.90%    4.85   10月19日15:00-15:40  10月20日
        合计                  76.7                                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中
，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，今年以来已发行地方债35,316.59亿元，其中公开发行方式为25,302亿
元，定向发行10,104亿元。
    
    另外，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为7
4%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
 

 (发稿 吴芳/侯向明； 审校 林高丽)

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