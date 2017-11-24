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新债招标：湖北五年期一般地方债利率较下限上浮19个bp--业内人士
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2017年11月24日 / 凌晨3点28分 / 1 天前

新债招标：湖北五年期一般地方债利率较下限上浮19个bp--业内人士

1 分钟阅读

    路透北京11月24日 - 业内人士周五透露，中国湖北省上午招标发行的五年期一般地方债券，中标利率4.0
8%，较投标区间下限上浮19个基点(bp)，投标倍数4.15倍。
    
    该省稍早招标的五年期普通专项地方债券，中标利率3.97%，较投标区间下限上浮8个基点(bp)，投标倍数
4.62倍。同时招标的10年收费公路专项债中标利率4.71%，较投标区间下限上浮75个bp。
    
    此前公告显示，上述债券全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA
。
    
    具体发行明细如下：     
    
      类别         期限   规模(亿元)  票面利率  投标倍   上浮幅度(bp      起息日
                                                  数          )       
 专项债券(普通)    5年        15       3.97%     4.62         8          11月27日
 收费公路专项债    10年       60       4.71%      --         75          11月27日
    一般债券       5年        8        4.08%     4.15        19          11月27日
      总计                    83                                             
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。 (完)

 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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