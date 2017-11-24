新债招标：湖北五年期一般地方债利率较下限上浮19个bp--业内人士

路透北京11月24日 - 业内人士周五透露，中国湖北省上午招标发行的五年期一般地方债券，中标利率4.0 8%，较投标区间下限上浮19个基点(bp)，投标倍数4.15倍。 该省稍早招标的五年期普通专项地方债券，中标利率3.97%，较投标区间下限上浮8个基点(bp)，投标倍数 4.62倍。同时招标的10年收费公路专项债中标利率4.71%，较投标区间下限上浮75个bp。 此前公告显示，上述债券全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA 。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利率 投标倍 上浮幅度(bp 起息日 数 ) 专项债券(普通) 5年 15 3.97% 4.62 8 11月27日 收费公路专项债 10年 60 4.71% -- 75 11月27日 一般债券 5年 8 4.08% 4.15 19 11月27日 总计 83 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)