《十九大展望》中国高压反腐机制渐成形 经改愿景落地仍须加力

作者 沈燕

路透北京10月12日 - 谋事在人，成事在天。如果说十八届三中全会确立了中国改革的四梁八柱，那么即将召开的十九大在人事布局棋子落定后，加快落实三中全会提出的诸多改革愿景，无疑是十九大后的首要任务。

相较十八大以来中国强势反腐大手笔拍蝇灭虎之举，不仅赢得民心也净化了整体社会经济和政治生态环境；不过对表三中全会在经济社会财税等经济领域提出的诸多改革任务虽有推进，但强调意识形态多而推进市场经济改革少，尤其是重点关键领域，包括房地产、国企、财税、金融等实质性改革仍显迟滞。

“成绩有目共睹，但经济转型中的问题依然很多，尤其很多结构性的痼疾还没有解决，一些领域的改革不仅没有推进，有些甚至在倒退，出现＂打左灯向右转的情况＂。”一位不愿具名的研究宏观经济领域的官员坦称。

他认为，十九大仍会继续落实十八届三中和四中全会的内容，经济改革的方向和框架预计不会改变，在人事确定后应该会继续加紧落实改革内容。

十八届三中全会强调要更好发挥市场在资源配置中的基础作用，以及处理好政府和市场的关系等内容，但从现实的角度看行政调控手段在某些领域愈发强化，而政府对公权力的运用虽因高压反腐得到一定规范，但中国从“人治”走向“法治”的长效机制仍需完善。

中国共产党第十九次全国代表大会于下周三(18日)在北京召开，大会将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，该会议将确定未来五年中共领导班子，因而备受瞩目。

**强势反腐成效明显 改革依旧任重道远**

为迎接下周三召开的十九大，中国早已开始铺天盖地的舆论宣传和安保升级，稳字当先适用于中国经济社会生活的方方面面。强势反腐成果无疑是十八大以来中国最浓墨重彩的一笔，同时通过建规立制收紧官员手中权力的“紧箍咒”也越来越紧。

官方媒体人民日报近期在一篇文章迎接十九大的文章中就称，“要问这五年党和国家工作中最大的亮点、最得人心的是什么？最具共识的回答一定是：反腐败！”

据统计，截至目前，十八大以来已有17名中央委员落马，仅今年7月就有三名中央委员落马，2017年也成为十八大以来落马中央委员最多的一年；其中最高受贿1.46亿元人民币的王珉被判无期。

国家统计局问卷调查结果显示，群众对反腐败工作成效表示很满意或比较满意的比例由2012年的75%增长至2016年的92.9%。

9月中旬召开的中央政治局会议亦决定十九大根据新形势新任务对党章进行适当修改。要标本兼治，注重用制度治党管权治吏，用改革的思路和办法破解作风顽症，着力从体制机制上堵塞漏洞。

在强势反腐推进的同时，中国也在努力落实十八届三中全会提出的改革方案，对表2万字左右、涵盖15个领域、60个具体任务的改革决定，不乏在一些涉及民生和经济领域的顶层改革方案出台和取得突破。

中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良就认为，以“三去一降一补”为重点任务的供给侧结构性改革初见成效；营改增等税制改革基本完成，全面放开贷款利率管制，取消存款利率浮动上限。国企改革不断深化，公司制股份制改革步伐加快，投融资体制改革全面展开，政府和社会资本合作项目(PPP)落地加快等。

尽管不乏可圈可点的改革推进，但对比官方频频发布的改革顶层文件与实际落地，诸多有难度的改革仍步履维艰，大至金融领域，房地产市场的长效机制建立，财税改革中的中央地方财权事权不匹配，财政资金效率低下等等；小至政府强调简政放权简化办事程序，但在基层涉及证照办理等事宜时，部门间衔接不畅及业务不熟练，人为增加流程依然频现。

在中国西北边城乌鲁木齐，一位年过70的退休老人在房屋拆迁后被要求将户口迁至现居住地，仅办理一项本市内的户口迁移就跑了差不多一个星期，从迁入地社区开证明到找民警出具二维码，再到所属区域户证大厅办理落户迁移，环环相扣的证明材料把老人折腾的精疲力尽。

前述不具名的官员就称，越是深水区的改革越难推进，反腐力度一大，官场的懒政不作为又变得很明显，为了改变“政策不出中南海”，本届政府采用督查方式督导政策落实情况，从实际的督查情况看还是比较有效的。

“为了应付大督查，一些地方甚至提前预演彩排做假，包括在政务大厅提前安排人假扮来办事的群众，性质很恶劣。这就需要督查者不仅有能够识别真假的火眼金睛，还需要有过硬的业务能力和实际工作经验。”该位人士坦称，只靠大督查推动政策落实从某种程度上看仍有人治大于法治的嫌疑，从市场经济的角度看并非上上策。但在中国目前的国情下这确是最有效的办法。

近日国务院在连续三年开展全国大督查的基础上，第四次对18个省（区、市）开展实地督查，并组织有关部门自查。

“对督查整改情况，年底前要向国务院报告！”中国总理李克强在9月13日的国务院常务会议上强调，“要建立重大决策部署常态化督查督办和激励问责机制，对督查中发现的问题、收集的意见建议，要件件有落实！”

**中国经济是否步入新周期？**

相较中国前40年的经济改革，中国要在十九大后继续推进深水区改革不仅涉及经济领域，更涉及政府管理体制和社会治理等方方面面的难题。在改革促经济和经济倒逼改革的相互作用下，确保经济平稳无疑是中国推进改革的前提条件。

中国上半年GDP超预期的同比增长6.9%，但7-8月份的经济数据又有所回落，在对庞大地方债务忧虑未消，三大国际评级机构中的穆迪和标普先后调降中国评级，也显示外界对中国经济前景的担忧犹在。

“可以这么说，今年中国经济实现6.5%左右的预期发展目标是没有任何问题的，中国经济稳中向好的趋势没有改变，全年可能还会有更好一点的结果。”中国国家统计局局长宁吉喆在国新办发布会称。

这是为预热下周三召开的中国共产党第十九次全国代表大会，国新办举办数场预热宣传造势，全面介绍十八大以来中国经济社会发展成果发布会的其中一场。

而在看似平稳的经济数据背后，对于中国经济是否步入新周期的讨论也是近期学界讨论的话题。

对此，两年前提出新周期概念的中国国家发改委宏观经济研究院首席专家陈东琪认为，中国的供给侧结构型改革效果正在显效，对中国经济质量的提升显而易见，中国已经步入新周期的门槛。

他在此前接受路透专访时指出，中国经济正呈现稳定性，适应性，均衡性和有效性的新周期特点，因此不必太在意GDP的短期波动，未来几年中国经济仍会在6-7%之间波动；但汇率、房地产和债务风险仍需高度重视。

相较陈东琪对中国经济的乐观预期，祝宝良则持相对谨慎的观点，认为这一判断为时过早，因为拉动中国经济增长的新动能尚未聚集。

他认为，虽然目前中国经济企稳，但并不意味着中国经济新周期的到来，仅仅是新阶段下的暂时企稳，许多结构性矛盾并没有解决，改革的文件出台很多，但很多关键领域的推进却很慢甚至推不动，尤其财税改革和房地产领域方面。

“经济结构和制度性的问题不改革，包括国企改革，中央和地方财权事权的分配以及潜在的财政风险等等，中国经济很难焕发真正的活力。”祝宝良称。（完）