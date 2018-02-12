新闻稿：中国1月末M2同比增8.6%，当月新增人民币贷款2.9万亿元--央行

路透上海2月12日 - 以下为中国人民银行周一公布的“2018年1月金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长8.6%，狭义货币增长15%

1月末，广义货币(M2)余额172.08万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末高0.5个百分点；狭义货币(M1)余额54.32万亿元，同比增长15%，增速比上月末高3.2个百分点；流通中货币(M0)余额7.46万亿元，同比下降13.8%。当月净投放现金3991亿元。

二、1月份人民币贷款增加2.9万亿元，外币贷款增加473亿美元

1月末，本外币贷款余额128.63万亿元，同比增长12.6%。月末人民币贷款余额123.03万亿元，同比增长13.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.6个百分点。当月人民币贷款增加2.9万亿元，同比多增8670亿元。分部门看，住户部门贷款增加9016亿元，其中，短期贷款增加3106亿元，中长期贷款增加5910亿元；非金融企业及机关团体贷款增加1.78万亿元，其中，短期贷款增加3750亿元，中长期贷款增加1.33万亿元，票据融资增加347亿元；非银行业金融机构贷款增加1862亿元。月末，外币贷款余额8852亿美元，同比增长9.2%。当月外币贷款增加473亿美元。

三、1月份人民币存款增加3.86万亿元，外币存款增加448亿美元

1月末，本外币存款余额173.27万亿元，同比增长10.3%。月末人民币存款余额167.97万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期高1.5个和0.1个百分点。当月人民币存款增加3.86万亿元，同比多增2.38万亿元。其中，住户存款增加8676亿元，非金融企业存款增加221亿元，财政性存款增加9809亿元，非银行业金融机构存款增加1.59万亿元。月末，外币存款余额8357亿美元，同比增长15.1%。当月外币存款增加448亿美元。

四、1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.78%，质押式债券回购月加权平均利率为2.88%

1月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交80.19万亿元，日均成交3.65万亿元，日均成交比上年同期增长44.9%。其中，同业拆借日均成交同比增长50.3%，现券日均成交同比增长48.2%，质押式回购日均成交同比增长42.7%。

1月份同业拆借加权平均利率为2.78%，比上月末低0.13个百分点，比上年同期高0.42个百分点；质押式回购加权平均利率为2.88%，比上月末低0.23个百分点，比上年同期高0.4个百分点。

五、1月份跨境贸易人民币结算业务发生3632.3亿元，直接投资人民币结算业务发生2157.4亿元

2018年1月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2813.7亿元、818.6亿元、954.9亿元、1202.5亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2018年1月，人民银行完善货币供应量中货币市场基金部分的统计方法，用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款（含存单）。完善后，本期M2余额扩大1.15万亿元，去年同期M2余额扩大8249亿元，数据可比；本期M2余额同比增长8.6%，2017年末M2余额同比增长8.1%。按完善前方法统计，2018年1月末M2增速为8.5%。

注3:自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。(完)

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