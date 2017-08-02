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国际油市：油价下滑1%，因美国库存意外增加且OPEC供应处于高位
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2017年8月2日 / 凌晨5点25分 / 9 天内

国际油市：油价下滑1%，因美国库存意外增加且OPEC供应处于高位

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡8月2日 - 油价周三下滑1%，美国原油库存增加拖累美国原油重回50美元下方，而且石油输出国组织(OPEC)供应持续处于高位打压国际油价。

0456GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.47美元或1%，报每桶48.69美元。周二，美国油价自5月25日来首次开盘超50美元。

布兰特原油期货下跌0.47美元或近1%，至51.31美元。

美国石油协会(API)周二称，在截至7月28日当周，美国原油库存增加180万桶，至4.888亿桶，打破对于近期库存下降预示美国市场供应收紧的期望。

期货经纪商OANDA的Jeffrey Halley在API报告公布后称，“交易商挤破头地去锁定过去八天连涨的利润。”

美国能源资料协会(EIA)的官方库存数据定于周三稍晚公布。

布兰特油价受累于本周公布的一份调查，显示石油输出国组织(OPEC)产量触及3,300万桶/日的2017年高位，尽管该组织与俄罗斯等一些非OPEC产油国承诺在今年1月至2018年3月期间减产180万桶/日。

能源咨询公司Douglas Westwood认为，今年油市将略显供应不足，但过剩局面会在2018年回归，并一直持续至2021年(reut.rs/2hmBP0E)。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 白云/王丽鑫)

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