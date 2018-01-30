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January 30, 2018 / 6:56 AM / a day ago

路透调查：中国1月官方制造业PMI料微降至51.5，受季节和终端需求放缓影响

2 分钟阅读

    * 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI
    * 公布项：中国1月官方制造业PMI
    * 公布时间：1月31日（周三）上午9时
    * 路透预估中值：51.5；预估区间:51.0-52.0

    路透北京1月30日 - 路透综合42家分析机构的预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)C
NPMIB=ECI预计略降至51.5，稍低于上月的51.6，不过仍连续18个月处于扩张区间；终端需求放缓，以及冬季
的淡季特征致使企业生产受到一定影响。
    
    联讯证券宏观研究员张德礼指出，1月包括地产和基建投资在内的终端需求是有所放缓的，另从螺纹钢期
货等高频数据看，1月PMI两个价格指标应该都不会太强，因此综合判断1月PMI会略微降一些。
    
    交通银行金融研究中心高级研究员刘学智也认为，对1月制造业PMI微降的判断主要受季节性因素影响所致
，由于冬季为制造业生产淡季，再加上近期全国性降雪降温也会进一步影响生产。   
    
    不过兴业研究的看法相对乐观，认为六大发电集团日均耗煤较去年12月出现回升，加之1月工作天数较去
年12月增加1天，因此2018年1月PMI可能较2017年12月出现回升。
    
    1月截至26日，六大电厂耗煤同比增长15.1%，高于12月同期的9.9%；1月高炉开工率升至63.8%，同比跌幅
收窄至9%，而12月高炉开工率为62.3%，同比下跌12.4%。
    
    中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升，2017年全年增长6.9%平稳收官；在投资和消费保持
相对平稳之际，这主要得益于外贸带来的正增长。分析人士认为，在供给侧改革、环保、金融去杠杆等因素制
约下，中国经济仍有反弹，表明当前实体经济的确称得上“稳中向好”，新动能对经济增长的贡献在进一步增
加。
    
    工业和信息化部部长苗圩称，2018年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上
企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有
效作用，促进工业经济平稳增长。
    
    下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
 2017/12月  11月  10月  9月   8月   7月   6月   5月   4月   3月   2月   1月   2016/12月
   51.6     51.8  51.6  52.4  51.7  51.4  51.7  51.2  51.2  51.8  51.6  51.3      51.4 
    
    在多数行业利润增加、企业盈利能力增强和资金效率改善等多重利好因素下，中国2017年规模以上工业企
业利润同比增速创六年来最高，采矿业、制造业利润增幅最为明显。2017年规模以上工业企业实现利润总额75
,187.1亿元人民币，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。此前最高增速为2011年的25.4%。
   
    
    制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以
上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

 (发稿 许菁；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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